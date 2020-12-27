Главные новости дня: 26 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 декабря.

"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби.

Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ.

"Реал" - лучший клуб в истории Лиги Чемпионов, среди российских выше всех "Спартак".

Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году.

"Локомотив" уволил директора клубной академии.

УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ.

Раймон Доменек возглавил "Нант".

Лионель Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино.

Маурисио Почеттино определил первую трансферную цель для ПСЖ.

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