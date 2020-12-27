Главные новости дня: 26 декабря

Теги манчестер ситиарсенал лондонреал мадридраймон доменекмаурисио почеттино

Главные новости дня: 26 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 декабря.

"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби.

Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ.

"Реал" - лучший клуб в истории Лиги Чемпионов, среди российских выше всех "Спартак".

Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году.

"Локомотив" уволил директора клубной академии.

УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ.

Раймон Доменек возглавил "Нант".

Лионель Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино.

Маурисио Почеттино определил первую трансферную цель для ПСЖ.

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"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ

"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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