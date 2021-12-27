Главные новости дня: 26 декабря

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Главные новости дня: 26 декабряФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 декабря.

"Зенит" давит на Миранчука.

"Челси" обыграл "Астон Виллу" в АПЛ.

Олег Романцев обратился к болельщикам "Спартака".

Винисиус совершил красивый поступок во время своей поездки в Майями на матч NBA.

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в АПЛ.

"Арсенал" уничтожил "Норвич" в АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Лестер" с хоккейным счетом в матче АПЛ.

"Реал" готов продать сразу пять футболистов уже в январе.

Стало известно, сколько "Зенит" требует от "Лиона" за трансфер Азмуна.

Семак хочет, чтобы Дзюба покинул "Зенит".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Зенит" поборется с "Вильярреалом" за футболиста "Боки Хуниорс"

"Зенит" поборется с "Вильярреалом" за футболиста "Боки Хуниорс"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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