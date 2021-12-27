Главные новости дня: 26 декабря

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 декабря.

"Зенит" давит на Миранчука.

"Челси" обыграл "Астон Виллу" в АПЛ.

Олег Романцев обратился к болельщикам "Спартака".

Винисиус совершил красивый поступок во время своей поездки в Майями на матч NBA.

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в АПЛ.

"Арсенал" уничтожил "Норвич" в АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Лестер" с хоккейным счетом в матче АПЛ.

"Реал" готов продать сразу пять футболистов уже в январе.

Стало известно, сколько "Зенит" требует от "Лиона" за трансфер Азмуна.

Семак хочет, чтобы Дзюба покинул "Зенит".

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