Главные новости дня: 26 февраля

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Главные новости дня: 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции.

"Лестер" переиграл "Брайтон" в первом матче после отставки Пюэля.

В чемпионате Англии "Эвертон" обыграл "Кардифф", а "Хаддерсфилд" поборол "Вулверхэмптон".

"Лестер" представил нового главного тренера команды.

Почеттино грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии.

Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года.

Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева.

Мосгорсуд принял громкое решение по апелляции Кокорина и Мамаева.

Столько убийств: игрок "Спартака" громко высказался о Сталине.

"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ.

Два итальянских топ-клуба поборются за Икарди.

Между игроками "Челси" произошел раскол из-за действий Кепы в матче с "Манчестер Сити".

"Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками.

Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак".

Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 27 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
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