Главные новости дня: 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции.

"Лестер" переиграл "Брайтон" в первом матче после отставки Пюэля.

В чемпионате Англии "Эвертон" обыграл "Кардифф", а "Хаддерсфилд" поборол "Вулверхэмптон".

"Лестер" представил нового главного тренера команды.

Почеттино грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии.

Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года.

Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева.

Мосгорсуд принял громкое решение по апелляции Кокорина и Мамаева.

Столько убийств: игрок "Спартака" громко высказался о Сталине.

"Манчестер Юнайтед" потерял 10 игроков перед ближайшим матчем АПЛ.

Два итальянских топ-клуба поборются за Икарди.

Между игроками "Челси" произошел раскол из-за действий Кепы в матче с "Манчестер Сити".

"Реал" и ПСЖ могут совершить громкий обмен игроками.

Бывший лидер дортмундской "Боруссии" рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак".

Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru