Главные новости дня: 26 февраля

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Главные новости дня: 26 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 февраля.

"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Рейнджерс" выбил "Брагу" из Лиги Европы.

Чемпионат России получил новое название.

"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков.

Джанни Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола.

Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре.

"Ливерпуль" предложил Тимо Вернеру выгодные условия личного контракта.

Жерар Пике избежал серьезной травмы и сыграет с "Реалом" 1 марта.

"Реал" готов заплатить огромную сумму за Вирджила ван Дейка.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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