Главные новости дня: 26 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 февраля.
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Рейнджерс" выбил "Брагу" из Лиги Европы.
Чемпионат России получил новое название.
"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков.
Джанни Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола.
Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре.
"Ливерпуль" предложил Тимо Вернеру выгодные условия личного контракта.
Жерар Пике избежал серьезной травмы и сыграет с "Реалом" 1 марта.
"Реал" готов заплатить огромную сумму за Вирджила ван Дейка.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Агент Бензема сообщил о продлении контракта игрока с "Реалом"
-
Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола
-
"Рейнджерс" выбил "Брагу" из Лиги Европы
-
Принц Саудовской Аравии переключился с "Ньюкасла" на покупку "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
Лига Чемпионов: результаты первых матчей 1/8 финала
-
УЕФА назвал лучших футболистов дня в Лиге Чемпионов
-
1
Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками
-
1
Гвардиола - первый тренер, который два раза обыграл "Реал" в гостях в ЛЧ с разными командами
-
2
"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
3
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
1
СМИ: "Рома" выкупила Переса у "Барселоны"
-
"Манчестер Сити" теряет Ляпорта
-
Дзюба пропустит игру с "Локомотивом"
-
Сане хотел перейти в "Баварию" в январе, так как боится не попасть на Евро-2020
-
Агент Бензема сообщил о продлении контракта игрока с "Реалом"
-
Ляказетт может покинуть "Арсенал" летом по договоренности с клубом
-
Экс-игрок ЦСКА переберется в Китай
-
1
Бускетс выступил с критикой в адрес руководства "Барселоны"
-
Роналду в составе "Ювентуса" на матч с "Лионом"
-
Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола
-
"Реал" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на матч Лиги Чемпионов
-
"Рейнджерс" выбил "Брагу" из Лиги Европы
-
Алли грозит дисквалификация за шутку про коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18