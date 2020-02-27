Главные новости дня: 26 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 февраля.

"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Рейнджерс" выбил "Брагу" из Лиги Европы.

Чемпионат России получил новое название.

"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков.

Джанни Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола.

Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре.

"Ливерпуль" предложил Тимо Вернеру выгодные условия личного контракта.

Жерар Пике избежал серьезной травмы и сыграет с "Реалом" 1 марта.

"Реал" готов заплатить огромную сумму за Вирджила ван Дейка.

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