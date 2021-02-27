Главные новости дня: 26 февраля

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Главные новости дня: 26 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 февраля.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

Гол Килиана Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.      

Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены на апрель.

Возвращение РПЛ: "Тамбов" проиграл "Ротору".

Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Хорхе Сампаоли - новый тренер "Марселя".

"Фламенго" второй год подряд стал чемпионом Бразилии.

Серхио Рамос близок к продлению контракта с "Реалом".

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Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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