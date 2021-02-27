Главные новости дня: 26 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 февраля.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.
Гол Килиана Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены на апрель.
Возвращение РПЛ: "Тамбов" проиграл "Ротору".
Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Хорхе Сампаоли - новый тренер "Марселя".
"Фламенго" второй год подряд стал чемпионом Бразилии.
Серхио Рамос близок к продлению контракта с "Реалом".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
Нойхаус предпочитает "Баварии" клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за вингера "Лидса"
-
1
Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Леванте" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Ренн" уступил "Ницце" в матче Лиги 1
-
В "Хатайспоре" прокомментировали несостоявшийся переход Бупендзы в "Краснодар"
-
"Айнтрахт" уступил "Вердеру" в матче Бундеслиги
-
"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться защитниками
-
1
Срна оценил шансы "Шахтера" в противостоянии с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы
-
1
Журналист Егоров рассказал, кого "Спартак" рассматривает на замену Тедеско
-
1
Официально: Сампаоли - новый тренер "Марселя"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фрейша обещает привести в клуб двух топ-игроков
-
1
Рамос близок к продлению контракта с "Реалом"
-
Журналист Егоров посчитал, во сколько "Спартаку" обойдется трансфер Промеса
-
Нагельсманн готов сменить Моуринью в "Тоттенхэме"
-
Промес обратился к фанатам "Спартака" после возвращения в клуб
-
1
"Реал" может продать Азара в случае трансфера Мбаппе
-
1
Хави выиграл очередной трофей с "Аль-Саддом"
-
Кокорин и Влахович обнимаясь пообщались с журналистами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18