Главные новости дня: 26 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 февраля.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

Гол Килиана Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены на апрель.

Возвращение РПЛ: "Тамбов" проиграл "Ротору".

Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Хорхе Сампаоли - новый тренер "Марселя".

"Фламенго" второй год подряд стал чемпионом Бразилии.

Серхио Рамос близок к продлению контракта с "Реалом".

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