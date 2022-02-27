Главные новости дня: 26 февраля

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 февраля.

ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком".

"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном".

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд".

Бензема принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано".

Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи".

"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт".

Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном".

Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.

Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022.

Роман Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду.

Ярослав Ракицкий принял радикальное решение о своем будущем в "Зените".

Жоан Лапорта и Мино Райола обсудили возможный трансфер Эрлинга Холанда.

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