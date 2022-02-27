Главные новости дня: 26 февраля

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Главные новости дня: 26 февраляФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 февраля.

ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком".

"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном".

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд".

Бензема принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано".

Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи".

"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт".

Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном".

Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.

Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022.

Роман Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду.

Ярослав Ракицкий принял радикальное решение о своем будущем в "Зените".

Жоан Лапорта и Мино Райола обсудили возможный трансфер Эрлинга Холанда.

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Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"

Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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