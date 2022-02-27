Главные новости дня: 26 февраля
Фото: твиттер "Спартака"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 февраля.
ЦСКА вышел победителем из дерби со "Спартаком".
"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном".
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Уотфорд".
Бензема принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано".
Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи".
"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт".
Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном".
Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022.
Роман Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду.
Ярослав Ракицкий принял радикальное решение о своем будущем в "Зените".
Жоан Лапорта и Мино Райола обсудили возможный трансфер Эрлинга Холанда.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 февраля
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"Атлетико" победил "Сельту" в матче Ла Лиги
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Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Сент-Этьеном"
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"Фиорентина" без Кокорина проиграла "Сассуоло"
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РФС прокомментировал отказ Польши и Швеции играть против России
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Бьелсе грозит увольнение из "Лидса"
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Жиго получил травму в матче с ЦСКА
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Ваноли прокомментировал поражение от ЦСКА
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Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду
-
Чехия не исключает, что также откажется играть против России в стыках ЧМ-2022
-
"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном"
-
Бензема принес "Реалу" победу над "Райо Вальекано"
-
"Бавария" минимально обыграла "Айнтрахт"
-
Дубль Влаховича принес "Ювентусу" победу над "Эмполи"
-
Фанаты "Спартака" устроили драку после гола ЦСКА
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Рангник прокомментировал ничью с "Уотфордом"
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В РФС высказались о возможной изоляции российского футбола
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"Страсбур" сыграл вничью с "Ниццей" в Лиге 1
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Эриксен впервые сыграл в официальном матче после остановки сердца на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18