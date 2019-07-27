Главные новости дня: 26 июля

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Главные новости дня: 26 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 июля.

В матче 3-го тура чемпионата России "Динамо" обыграло "Урал".

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в тульский "Арсенал".

При этом в "Спартак" могут перейти Андре Шюррле, Георге Пушкаш, Йордан Ларссон и Гус Тил.

"Барселона" определилась со стоимостью бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

В "Реале" приняли важное решение по будущему полузащитника Хамеса Родригеса.

Эффектные жены украинских футболистов порадовали сеть боксерским поединком.

"Реал" провернул очередной летний трансфер.

Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов атаковал главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

Лионель Месси и Криштиану Роналду попали в число претендентов на звание лучшего гола сезона-2018/19.

Форвард "Реала" Гарет Бэйл, по всей видимости, переезжает в Китай.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Шюррле близок к переходу в "Спартак"

Шюррле близок к переходу в "Спартак"

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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
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11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
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15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
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