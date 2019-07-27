Главные новости дня: 26 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 июля.
В матче 3-го тура чемпионата России "Динамо" обыграло "Урал".
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в тульский "Арсенал".
При этом в "Спартак" могут перейти Андре Шюррле, Георге Пушкаш, Йордан Ларссон и Гус Тил.
"Барселона" определилась со стоимостью бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.
В "Реале" приняли важное решение по будущему полузащитника Хамеса Родригеса.
Эффектные жены украинских футболистов порадовали сеть боксерским поединком.
"Реал" провернул очередной летний трансфер.
Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов атаковал главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.
Лионель Месси и Криштиану Роналду попали в число претендентов на звание лучшего гола сезона-2018/19.
Форвард "Реала" Гарет Бэйл, по всей видимости, переезжает в Китай.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 июля
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Болельщики скандировали "Месси" на матче, в котором не сыграл Роналду
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В Германии сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста
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Клуб Бекхэма объявил о первых трансферах в своей истории
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Сарри назвал причину отсутствия Роналду в матче против звезд южнокорейской К-лиги
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"Севилья" хочет купить форварда сборной Нидерландов
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Стал известен лучший игрок матча "Динамо" - "Урал"
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"Спартак" ведет переговоры по трансферу сына легенды шведского футбола
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Куртуа рассказал, кто является вратарем номер один в "Реале"
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"Уфа" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Заболотного
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Хамес остается в "Реале"
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"Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда "Интера"
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"Милан" согласовал трансфер "португальского Мбаппе" за 35 миллионов евро
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Шюррле близок к переходу в "Спартак"
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Бэйл договорился о переходе в китайский клуб
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"Милан" нацелился на бразильского защитника
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Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"
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"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
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"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ
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Шалимов объяснил, почему удалил пост с оскорблениями в адрес Кононова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16