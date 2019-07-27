Главные новости дня: 26 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 июля.

В матче 3-го тура чемпионата России "Динамо" обыграло "Урал".

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в тульский "Арсенал".

При этом в "Спартак" могут перейти Андре Шюррле, Георге Пушкаш, Йордан Ларссон и Гус Тил.

"Барселона" определилась со стоимостью бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

В "Реале" приняли важное решение по будущему полузащитника Хамеса Родригеса.

Эффектные жены украинских футболистов порадовали сеть боксерским поединком.

"Реал" провернул очередной летний трансфер.

Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов атаковал главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

Лионель Месси и Криштиану Роналду попали в число претендентов на звание лучшего гола сезона-2018/19.

Форвард "Реала" Гарет Бэйл, по всей видимости, переезжает в Китай.

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