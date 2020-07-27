Главные новости дня: 26 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 июля.
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд.
АПЛ: итоги сезона-2019/2020.
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20.
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым.
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов.
ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" поборются за датского защитника с украинскими корнями.
"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов.
"Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ.
Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете.
Агент Джикия высказался о возможности перехода игрока в "Локомотив".
"Спартак" потроллил РФС на тему судейства.
Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер".
Фабио Капелло назвал лучшего футболиста в истории.
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главное
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"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
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Талалаев возглавил "Ахмат"
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Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
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"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
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ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" поборются за датского защитника с украинскими корнями
Лента новостей
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Главные новости дня: 26 июля
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1
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд
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Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"
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Адиев продлил контракт с "Чайкой" до 2023 года
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Голкипер "Динамо" Шунин назвал главную задачу клуба
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Селюк прокомментировал новость о том, что Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Тарасов: "Казань - красивый, чистый и гостеприимный город"
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1
Иммобиле стал третьим игроком в истории Серии А по количеству голов за сезон
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Рамос сообщил о рождении сына
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Форвард сборной Беларуси Лисакович близок к переходу в "Локомотив"
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"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
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1
"Лацио" разгромил "Верону" в Серии А. Иммобиле оформил хет-трик
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Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма"
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Талалаев возглавил "Ахмат"
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Кокорин попробовал себя в роли голкипера
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1
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
-
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
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Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел"
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"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон
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"Динамо" в скором времени расстанется с Панченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20