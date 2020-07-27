Главные новости дня: 26 июля

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Главные новости дня: 26 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 июля.

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд.

АПЛ: итоги сезона-2019/2020.

Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20.

"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов.

ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" поборются за датского защитника с украинскими корнями.

"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов.

"Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ.

Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете.

Агент Джикия высказался о возможности перехода игрока в "Локомотив".

"Спартак" потроллил РФС на тему судейства.

Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер".

Фабио Капелло назвал лучшего футболиста в истории.

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"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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