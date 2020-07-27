Главные новости дня: 26 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 июля.

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд.

АПЛ: итоги сезона-2019/2020.

Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20.

"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов.

ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" поборются за датского защитника с украинскими корнями.

"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов.

"Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ.

Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше Тарасова в самолете.

Агент Джикия высказался о возможности перехода игрока в "Локомотив".

"Спартак" потроллил РФС на тему судейства.

Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер".

Фабио Капелло назвал лучшего футболиста в истории.

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