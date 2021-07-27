Главные новости дня: 26 июля

Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 июля.

Первое поражение "Спартака", победы "Зенита" и "Краснодара" и ни одной ничьи: результаты первого тура РПЛ.

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне.

Про Роберта Левандовски снимут фильм.

"Реал" не станет выходить на трансферный рынок после ухода Варана.

Руни попал в скандал с обнаженными женщинами (фото).

Дриусси покинул "Зенит".

Карпин обратился с просьбой к клубам РПЛ.

Ламела перешел в "Севилью".

"Барселона" прекратила все судебные процессы с Неймаром.

Карпин рассказал о реакции жены на его назначение в сборную России.

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