Главные новости дня: 26 июля

Теги рплвалерий карпинсевилья

Главные новости дня: 26 июляФото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 июля.

Первое поражение "Спартака", победы "Зенита" и "Краснодара" и ни одной ничьи: результаты первого тура РПЛ

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне.

Про Роберта Левандовски снимут фильм

"Реал" не станет выходить на трансферный рынок после ухода Варана.

Руни попал в скандал с обнаженными женщинами (фото).

Дриусси покинул "Зенит".

Карпин обратился с просьбой к клубам РПЛ.

Ламела перешел в "Севилью".

"Барселона" прекратила все судебные процессы с Неймаром.

Карпин рассказал о реакции жены на его назначение в сборную России.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

"Зенит" может подписать сына Диего Симеоне

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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