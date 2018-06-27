Главные новости дня: 26 июня

Завершился тринадцатый день Чемпионата Мира в России. Свои последние матчи на турнире сыграли сборные Франции и Дании, которые прогнозируемо, сыграли в устраивающую их ничью.

Отчет о матче Франция - Дания

Видеообзор матча Франция - Дания

В другом матче группы "C" команда Перу оказалась сильнее Австралии. Эта победа позволила южноамериканцам уйти из последнего места в квартете.

Отчет о матче Австралия - Перу

Видеообзор матча Австралия - Перу

В группе "D" сборная Хорватии в ничего не значащем для себя матче обыграла Исландию.

Отчет о матче Исландия - Хорватия

Видеообзор матча Исландия - Хорватия

В другом же матче этого квартета команда Аргентины, обыграв Нигерию, наконец, одержала первую победу на турнире. Три очка, добытые не без помощи спорного решения судьи, позволили "бело-голубым" со второго места пробиться в 1/8 финала мундиаля-2018.

Отчет о матче Нигерия - Аргентина

Видеообзор матча Нигерия - Аргентина

Из других новостей ЧМ в России отметим возникшие проблемы со здоровьем у Диего Марадоны, выход Месси в лучшие дриблеры в истории мундиалей, а также исторический гол капитана аргентинской сборной, его же главный конкурент в лице Криштиану Роналду вошел в историю сборной Португалии со знаком минус.

На клубном уровне Хавьер Пасторе перешел из ПСЖ в "Рому", также игроками "Ромы" стали Давиде Сантон и Никола Дзаньоло из "Интера", в обратном же направлении - из "Ромы" в "Интер" - проследовал Раджа Наингголан.

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