Главные новости дня: 26 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 июня.

Фарфан отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование.

Яспер Силлессен перешел в "Валенсию".

Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки

"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша.

"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер".

Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров.

Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C.

"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне.

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити".

Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии.

Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию.

Неймар сообщит о своем будущем после Кубка Америки.

Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20.

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