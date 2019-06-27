Главные новости дня: 26 июня

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Главные новости дня: 26 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 июня.

Фарфан отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование.

Яспер Силлессен перешел в "Валенсию".

Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки

"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша.

"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер".

Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров.

Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C.

"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне.

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити".

Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии.

Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию.

Неймар сообщит о своем будущем после Кубка Америки.

Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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