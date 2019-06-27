Главные новости дня: 26 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 июня.
Фарфан отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование.
Яспер Силлессен перешел в "Валенсию".
Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки
"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша.
"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер".
Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров.
Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C.
"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне.
Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити".
Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии.
Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию.
Неймар сообщит о своем будущем после Кубка Америки.
Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 июня
-
Спортивный директор "Лацио" опроверг слухи о переговорах по продаже Милинковича-Савича в ПСЖ
-
Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки
-
Цорн - о целях "Спартака": "У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов"
-
"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша
-
СМИ: ПСЖ отверг первое предложение "Барселоны" по Неймару
-
Силлессен прокомментировал свой переход в "Валенсию"
-
В гонке за де Лигтом остался лишь "Манчестер Юнайтед"
-
В Сети появилось фото игровой формы московского "Спартака" на следующий сезон
-
Паредес: "Я остаюсь в ПСЖ и никуда не собираюсь уходить"
-
Карпин - о матче со "Спартаком": "Не могу сказать, что всем доволен, работы непочатый край"
-
Фарфан отправится в Барселону, чтобы пройти медобследование
-
Яспер Силлессен перешел в "Валенсию"
-
Черчесов прокомментировал решение РФС о введении в РПЛ лимита на легионеров
-
"Оренбург" будет играть на своем стадионе в новом сезоне РПЛ
-
Терри заявил, что у Лэмпарда самые высокие шансы преуспеть в "Челси"
-
Уганда и Зимбабве обменялись голами во втором туре Кубка Африки
-
"Удинезе" ожидает перехода Бекао в июле
-
Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию
-
1
Кононов прокомментировал матч "Спартака" с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16