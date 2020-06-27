Главные новости дня: 26 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 июня.арс

В матче чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Лечче".

В матче РПЛ "Зенит" победил "Крылья Советов".

"Оренбургу" засчитают техническое поражение за отказ сыграть с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса в команде.

"Спартак" подшутил над "Ливерпулем", который стал чемпионом спустя 30 лет.

"Альмерия" отправила в отставку легенду "Реала" Гути.

Виктор Гончаренко вернулся в Москву и готов продолжить работу с ЦСКА.

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими близок к переходу в "Интер".

Бывший нападающий ЦСКА Витиньо может вернуться в Россию.

"Валенсия" намерена арендовать вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу.

"Арсенал" лишился нападающего Габриэла Мартинелли до конца сезона.

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