Главные новости дня: 26 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 июня.арс
В матче чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Лечче".
В матче РПЛ "Зенит" победил "Крылья Советов".
"Оренбургу" засчитают техническое поражение за отказ сыграть с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса в команде.
"Спартак" подшутил над "Ливерпулем", который стал чемпионом спустя 30 лет.
"Альмерия" отправила в отставку легенду "Реала" Гути.
Виктор Гончаренко вернулся в Москву и готов продолжить работу с ЦСКА.
Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими близок к переходу в "Интер".
Бывший нападающий ЦСКА Витиньо может вернуться в Россию.
"Валенсия" намерена арендовать вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу.
"Арсенал" лишился нападающего Габриэла Мартинелли до конца сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18