Главные новости дня: 26 июня

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Главные новости дня: 26 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 июня.арс

В матче чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Лечче".

В матче РПЛ "Зенит" победил "Крылья Советов"

"Оренбургу" засчитают техническое поражение за отказ сыграть с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса в команде.

"Спартак" подшутил над "Ливерпулем", который стал чемпионом спустя 30 лет.

"Альмерия" отправила в отставку легенду "Реала" Гути.

Виктор Гончаренко вернулся в Москву и готов продолжить работу с ЦСКА.

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими близок к переходу в "Интер".

Бывший нападающий ЦСКА Витиньо может вернуться в Россию.

"Валенсия" намерена арендовать вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу.

"Арсенал" лишился нападающего Габриэла Мартинелли до конца сезона.

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Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче"

Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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