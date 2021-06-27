Главные новости дня: 26 июня
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 июня.
Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020.
Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020.
Определились два четвертьфиналиста Евро-2020.
Яя Туре приступил к работе в "Ахмате".
Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020.
Гарету Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024.
"Фиорентина" определилась с будущим Александра Кокорина.
"Барселона" окажет давление на Лионеля Месси из-за ситуации с продлением контракта.
Гарета Бэйла зовут в МЛС.
СМИ узнали размер отступных в контракте Мемфиса Депая с "Барселоной".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 июня
-
Определились два четвертьфиналиста Евро-2020
-
Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко
-
Максименко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
-
Сборная Италии обновила рекордную серию без пропущенных голов
-
Анчелотти сделал прогноз на финал Евро-2020
-
Бэйл отказался отвечать на вопрос о своём будущем в сборной Уэльса
-
ЦСКА принял решение по Галояну
-
Дольберга предлагали "Зениту" перед Евро-2020
-
Автомобиль Александра Кокорина без номеров забрали на штрафстоянку
-
"Арсенал" контактировал с "Манчестер Сити" касательно Стерлинга и Махреза
-
1
"Реал" следит за воспитанником "Барселоны" на Евро-2020
-
Стали известны детали контракта Бенитеса с "Эвертоном"
-
2
Это'О: "Месси и Роналду - боги футбола"
-
ПСЖ сделал предложение "Эвертону" о выкупе Мойсе Кина
-
Кунде хочет перейти в "Реал"
-
3
Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020
-
Стало известно, когда Джикия, Зобнин и Соболев вернутся к тренировкам в "Спартаке"
-
"Краснодар" нацелился на нападающего "Вальядолида"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18