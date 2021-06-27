Главные новости дня: 26 июня

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Главные новости дня: 26 июняФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 июня.

Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020.

Определились два четвертьфиналиста Евро-2020.

Яя Туре приступил к работе в "Ахмате".

Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020.

Гарету Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024.

"Фиорентина" определилась с будущим Александра Кокорина.

"Барселона" окажет давление на Лионеля Месси из-за ситуации с продлением контракта.  

Гарета Бэйла зовут в МЛС.

СМИ узнали размер отступных в контракте Мемфиса Депая с "Барселоной".

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Определились два четвертьфиналиста Евро-2020

Определились два четвертьфиналиста Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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