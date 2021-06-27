Главные новости дня: 26 июня

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 июня.

Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020.

Определились два четвертьфиналиста Евро-2020.

Яя Туре приступил к работе в "Ахмате".

Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020.

Гарету Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024.

"Фиорентина" определилась с будущим Александра Кокорина.

"Барселона" окажет давление на Лионеля Месси из-за ситуации с продлением контракта.

Гарета Бэйла зовут в МЛС.

СМИ узнали размер отступных в контракте Мемфиса Депая с "Барселоной".

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