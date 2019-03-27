Главные новости дня: 26 марта

Теги италияиспанияаргентинабразилиякилиан мбаппе

Главные новости дня: 26 марта

Soccernews.ru выделяет самые главные новости вторника, 26 марта.

Состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Италия разгромила Лихтенштейн, Фабио Квальярелла отметился дублем и установил новый рекорд.

Испания обыграла Мальту благодаря дублю Альваро Мораты. Результаты остальных матчей можно посмотреть здесь.

Аргентина выиграла у Марокко. В этой встрече, как и ожидалось, не играл Лионель Месси. Бразилия одержала волевую победу над Чехией, дублем отметился Габриэл Жезус.

Сборной Украине грозят технические поражения в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). 

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов перейти в "Реал" после разговора с Зинедином Зиданом.

"Барселона" заинтересовалась экс-игроком "Спартака" Квинси Промесом. Его отступные в контракте с "Севильей" составляют 150 миллионов евро.

"Ювентус" сообщил о состоянии травмированного Криштиану Роналду.

"Барселона" отказалась покупать Антуана Гризманна.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Дубль Жезуса принес Бразилии победу в товарищеском матче с Чехией

Дубль Жезуса принес Бразилии победу в товарищеском матче с Чехией

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Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
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