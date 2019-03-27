Главные новости дня: 26 марта

Soccernews.ru выделяет самые главные новости вторника, 26 марта.

Состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Италия разгромила Лихтенштейн, Фабио Квальярелла отметился дублем и установил новый рекорд.

Испания обыграла Мальту благодаря дублю Альваро Мораты. Результаты остальных матчей можно посмотреть здесь.

Аргентина выиграла у Марокко. В этой встрече, как и ожидалось, не играл Лионель Месси. Бразилия одержала волевую победу над Чехией, дублем отметился Габриэл Жезус.

Сборной Украине грозят технические поражения в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов перейти в "Реал" после разговора с Зинедином Зиданом.

"Барселона" заинтересовалась экс-игроком "Спартака" Квинси Промесом. Его отступные в контракте с "Севильей" составляют 150 миллионов евро.

"Ювентус" сообщил о состоянии травмированного Криштиану Роналду.

"Барселона" отказалась покупать Антуана Гризманна.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru