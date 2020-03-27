Главные новости дня: 26 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 марта.
"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров.
Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев.
Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив".
Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ.
Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ.
Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой.
The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами.
Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"
"Реал" возобновил интерес к Погба.
В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат.
"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма".
Игрокам "Барселоны" предложили сократить зарплату на 70%.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
-
"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров
-
Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"
-
Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ
-
Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 марта
-
"Интер Майами" проявляет интерес к Модричу
-
Радимов выразил уважение Собянину
-
Доннарумма рассказал, кого из нападающих боялся больше всего
-
Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
-
"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров
-
Швайнштайгер провел тренировку в составе "Баварии"
-
Варди вместе с семьей поблагодарил службу здравоохранения за борьбу с коронавирусом
-
"Реал" интересуется 16-летним игроком "Лиона"
-
У игрока "Брайтона" подтвердился коронавирус
-
Защитник "Баварии" Алаба хочет выступать в Испании
-
Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив"
-
Азар решил сменить имидж во время карантина
-
Марио Гетце может стать игроком "Байера"
-
Алдонин рассказал о совместной работе с Игнашевичем в "Торпедо"
-
Кокорин: "Перенос Евро - большой плюс для меня. Будет много времени, чтобы набрать форму"
-
Дзюба дома сыграл в футбол с детьми
-
Кокорин прокомментировал поздравления Погба и Фабрегаса
-
Агент Жезуса высказался о возможности перехода форварда в "Ювентус"
-
1
Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18