Главные новости дня: 26 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 марта.

"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров.

Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев.

Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив".

Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ.

Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ.

Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой.

The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами.

Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"

"Реал" возобновил интерес к Погба.

В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат.

"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма".

Игрокам "Барселоны" предложили сократить зарплату на 70%.

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