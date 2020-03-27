Главные новости дня: 26 марта

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Главные новости дня: 26 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 марта.

"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров.

Экс-игрок "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев.

Metaratings.ru: Кокорин в летнее трансферное окно может перейти в "Локомотив".

Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ.

Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ.

Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой.

The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами.

Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"

"Реал" возобновил интерес к Погба.

В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат.

"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма".

Игрокам "Барселоны" предложили сократить зарплату на 70%.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Интер Майами" проявляет интерес к Модричу

"Интер Майами" проявляет интерес к Модричу

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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