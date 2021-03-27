Главные новости дня: 26 марта

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Главные новости дня: 26 мартаФото: Твиттер @ErlingHaaland
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 марта.

У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 15 лет.

Канте покинул сборную Франции из-за травмы.

Захарян стал рекордсменом молодежного Евро.

Защитник дортмундской "Боруссии" выбыл до конца сезона.

"Фенербахче" уволил главного тренера. Команду может возглавить Лев.

Сборная Кюрасао разгромно победила в первом матче при Хиддинке.

В "Реале" не ждут возвращение Бэйла.

Суарес летом может вернуться в "Ливерпуль".

"Боруссия" увеличила цену на Холанда.

Украинка и француженка станут первыми женщинами-арбитрами, которые назначены на матчи мужского отбора ЧМ.

"Лацио" не получит техническое поражение за нарушения COVID-протокола.

Девушка бывшего игрока "Реала" Хесе планирует выпустить горячее видео с футболистом (фото красотки).

Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей.

"Вест Хэм" может купить форварда "Динамо" Загреб Оршича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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