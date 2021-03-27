Главные новости дня: 26 марта

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 марта.

У сборной Италии лучшая беспроигрышная серия за 15 лет.

Канте покинул сборную Франции из-за травмы.

Захарян стал рекордсменом молодежного Евро.

Защитник дортмундской "Боруссии" выбыл до конца сезона.

"Фенербахче" уволил главного тренера. Команду может возглавить Лев.

Сборная Кюрасао разгромно победила в первом матче при Хиддинке.

В "Реале" не ждут возвращение Бэйла.

Суарес летом может вернуться в "Ливерпуль".

"Боруссия" увеличила цену на Холанда.

Украинка и француженка станут первыми женщинами-арбитрами, которые назначены на матчи мужского отбора ЧМ.

"Лацио" не получит техническое поражение за нарушения COVID-протокола.

Девушка бывшего игрока "Реала" Хесе планирует выпустить горячее видео с футболистом (фото красотки).

Сборная России летом сыграет товарищеский матч с Польшей.

"Вест Хэм" может купить форварда "Динамо" Загреб Оршича.