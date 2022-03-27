Главные новости дня: 26 марта
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 марта.
Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу.
Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче.
Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах.
Нидерланды обыграли Данию в матче с 6 голами, Германия победила Израиль.
Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии.
Анхель Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной Аргентины.
АПЛ сорвала переход игрока "Спартака" в "Бернли".
Эрлинг Холанд взял паузу в переговорах с "Манчестер Сити" из-за "Реала".
Роберт Левандовски дал согласие на переход в "Барселону".
В Италии сообщают о четырёх кандидатах на замену Роберто Манчини в сборной.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 26 марта
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Нидерланды обыграли Данию в матче с 6 голами, Германия победила Израиль
-
Ванда Нара изменяла Икарди с телохранителем
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"Арсенал" и ПСЖ поборются за португальского хавбека
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Легенды "Барселоны" обыграли легенд "Ливерпуля"
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Лапорта высказался о проекте Суперлиги
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Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах
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Карпин прокомментировал победу сборной России над молодежкой
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Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Англии
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Четыре клуба контактировали с агентом Дибалы
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Болельщики Швейцарии потроллили сборную Италии
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Луис Энрике рассказал, когда может покинуть сборную Испании
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Покупателю "Челси" придется дополнительно потратить 1 миллиард фунтов
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Стало известно, сколько Азар пропустил игр из-за травм в "Реале"
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Товарищеские матчи: Бельгия упустила победу над Ирландией, Хорватия сыграла вничью со Словенией
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"Рома" хочет арендовать хавбека "Челси"
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Левандовски дал согласие на переход в "Барселону"
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Лапорта высказался о контрактах Гави и Араухо
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"РБ Лейпциг" снова отправит Мориба в аренду. Тедеско считает игрока незрелым
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Серия А поддержала Михайловича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18