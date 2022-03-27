Главные новости дня: 26 марта

Фото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 марта.

Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу.

Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче.

Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах.

Нидерланды обыграли Данию в матче с 6 голами, Германия победила Израиль.

Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии.

Анхель Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной Аргентины.

АПЛ сорвала переход игрока "Спартака" в "Бернли".

Эрлинг Холанд взял паузу в переговорах с "Манчестер Сити" из-за "Реала".

Роберт Левандовски дал согласие на переход в "Барселону".

В Италии сообщают о четырёх кандидатах на замену Роберто Манчини в сборной.

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