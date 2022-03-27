Главные новости дня: 26 марта

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Главные новости дня: 26 мартаФото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 марта.

Месси помог Аргентине разгромить Венесуэлу.

Сборная России обыграла молодежку в товарищеском матче.

Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах.

Нидерланды обыграли Данию в матче с 6 голами, Германия победила Израиль.

Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии.

Анхель Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной Аргентины.

АПЛ сорвала переход игрока "Спартака" в "Бернли".

Эрлинг Холанд взял паузу в переговорах с "Манчестер Сити" из-за "Реала".

Роберт Левандовски дал согласие на переход в "Барселону".

В Италии сообщают о четырёх кандидатах на замену Роберто Манчини в сборной.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах

Англия и Испания одержали победы в товарищеских матчах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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