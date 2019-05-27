Главные новости дня: 26 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 мая.

Сегодня состоялся заключительный тур РПЛ. По итогам которого, "Локомотив" и "Краснодар" прошли в Лигу Чемпионов, а ЦСКА обошел в турнирной таблице "Спартак". С остальными результатами тура вы можете ознакомиться по ссылке.

Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, Артем Дзюба - лучший ассистент.

Также завершился чемпионат Италии, где "Аталанта" и "Интер" добыли путевки в Лигу Чемпионов, а вот "Милан" несмотря на победу отправится в Лигу Европы.

В Украине "Шахтер", "Динамо" и "Заря" добыли победы в своих матчах.

Лионель Месси стал шестикратным обладателем "Золотой бутсы".

"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе.

"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".

"Лион" сообщил об уходе Набиля Фекира.

"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать Маттейса де Лигта.

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