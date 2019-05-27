Главные новости дня: 26 мая

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Главные новости дня: 26 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 мая.

Сегодня состоялся заключительный тур РПЛ. По итогам которого, "Локомотив" и "Краснодар" прошли в Лигу Чемпионов, а ЦСКА обошел в турнирной таблице "Спартак". С остальными результатами тура вы можете ознакомиться по ссылке.

Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, Артем Дзюба - лучший ассистент.

Также завершился чемпионат Италии, где "Аталанта" и "Интер" добыли путевки в Лигу Чемпионов, а вот "Милан" несмотря на победу отправится в Лигу Европы.

В Украине "Шахтер", "Динамо" и "Заря" добыли победы в своих матчах.

Лионель Месси стал шестикратным обладателем "Золотой бутсы".

"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе.

"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".

"Лион" сообщил об уходе Набиля Фекира.

"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать Маттейса де Лигта.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы

"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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