Главные новости дня: 26 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 мая.
Сегодня состоялся заключительный тур РПЛ. По итогам которого, "Локомотив" и "Краснодар" прошли в Лигу Чемпионов, а ЦСКА обошел в турнирной таблице "Спартак". С остальными результатами тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, Артем Дзюба - лучший ассистент.
Также завершился чемпионат Италии, где "Аталанта" и "Интер" добыли путевки в Лигу Чемпионов, а вот "Милан" несмотря на победу отправится в Лигу Европы.
В Украине "Шахтер", "Динамо" и "Заря" добыли победы в своих матчах.
Лионель Месси стал шестикратным обладателем "Золотой бутсы".
"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе.
"Реал" приступил к реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".
"Лион" сообщил об уходе Набиля Фекира.
"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать Маттейса де Лигта.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1, "Рома" - "Парма" - 2:1, "Кальяри" - "Удинезе" - 1:2 (видеообзоры матчей Серии А)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16