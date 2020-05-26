Главные новости дня: 26 мая

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Главный тренер "Баварии" Флик повторил достижение Гвардиолы в мюнхенском клубе.

Киммих пробежал рекордное количество километров за матч среди игроков "Баварии".

Неймар готов пойти на понижение зарплаты, если перейдет в "Барселону".

"Локомотив" близок к покупке основного игрока сборной Хорватии.

​​​​​​​Джано Ананидзе получил предложения от двух российских клубов.

​​​​​​​Азмун допускает уход из "Зенита".

​​​​​​​"Позорище": Дзюба дал оценку решению "Локомотива" не продлевать контракт с Сёминым.

​​​​​​​"Реал" намерен летом купить нового хавбека. Зидан выбирает между двумя игроками.

​​​​​​​"Милан" назвал официальный диагноз Ибрагимовича.

Аршавин оказался на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге.

 
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Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин

Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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