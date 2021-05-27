Главные новости дня: 26 мая

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Главные новости дня: 26 маяФото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 мая.

"Вильярреал" - победитель Лиги Европы 2020/21. 

Зидан принял решение покинуть "Реал".

Лига Европы стала первым трофеем в истории "Вильярреала".

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" выступили с заявлением по поводу Суперлиги и УЕФА.

"Интер" объявил об уходе Антонио Конте.

УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках.

Доннарумма покинет "Милан".

В следующем сезоне Лиги Чемпионов от Испании сыграют 5 команд.

"Ювентус" объявил об уходе спортивного директора.

Кубок Америки могут перенести в США.

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Европы стала первым трофеем в истории "Вильярреала"

Лига Европы стала первым трофеем в истории "Вильярреала"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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