Главные новости дня: 26 мая

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 мая.

"Вильярреал" - победитель Лиги Европы 2020/21.

Зидан принял решение покинуть "Реал".

Лига Европы стала первым трофеем в истории "Вильярреала".

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" выступили с заявлением по поводу Суперлиги и УЕФА.

"Интер" объявил об уходе Антонио Конте.

УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках.

Доннарумма покинет "Милан".

В следующем сезоне Лиги Чемпионов от Испании сыграют 5 команд.

"Ювентус" объявил об уходе спортивного директора.

Кубок Америки могут перенести в США.

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