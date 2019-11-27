Главные новости дня: 26 ноября
26 ноября в мире событий произошла масса интересных событий.
"Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче Лиги Чемпионов. Из-за поражения "железнодорожники" потеряли шансы на еврокубковую весну.
"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов.
Более подробные результаты матче 5-го тура группового этапа ЛЧ смотрите тут.
Гвардиола предложил Клоппу поменяться трофеями АПЛ и Лиги Чемпионов.
В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории.
Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS.
"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича.
Санкции WADA не коснутся Евро-2020.
Синиша Михайлович стал тренером года в Сербии.
Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю".
В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 ноября
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Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября
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1
"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов
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"Манчестер Сити" и "Шахтер" сыграли вничью, а "Аталанта" обыграла "Динамо" в Лиге Чемпионов
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2
ПСЖ спасся от поражения в матче ЛЧ с "Реалом"
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1
"Ювентус" обыграл "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
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Петер Бош: "Миранчуки могли бы усилить "Байер"
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1
В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти
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Рианна приехала в Турин поддержать "Ювентус" в матче с "Атлетико"
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Антон Миранчук прокомментировал поражение "Локомотива"
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Сёмин: "В матче с "Байером" не было нашего, локомотивского, духа"
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Главный тренер "Байера" прокомментировал победу над "Локомотивом"
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Моуринью - первый тренер, сыгравший с 3 английскими клубами в Лиге Чемпионов
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"Локомотив" потерял шансы на еврокубковую весну
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"Галатасарай" упустил победу над "Брюгге" в Лиге Чемпионов
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Goal подшутил над защитником "Локомотива" Игнатьевым
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1
"Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче Лиги Чемпионов
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Комбаров не поможет "Крыльям Совета" в оставшихся матчах осенней части РПЛ
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Президент "Атлетико" поделился ожиданиями от матча ЛЧ с "Ювентусом"
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Зидан хотел бы, чтобы Винисиус ушел в аренду зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14