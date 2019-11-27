Главные новости дня: 26 ноября

26 ноября в мире событий произошла масса интересных событий.

"Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче Лиги Чемпионов. Из-за поражения "железнодорожники" потеряли шансы на еврокубковую весну.

"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов.

Более подробные результаты матче 5-го тура группового этапа ЛЧ смотрите тут.

Гвардиола предложил Клоппу поменяться трофеями АПЛ и Лиги Чемпионов.

В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории.

Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS.

"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича.

Санкции WADA не коснутся Евро-2020.

Синиша Михайлович стал тренером года в Сербии.

Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю".

В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти.

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