Главные новости дня: 26 ноября

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Главные новости дня: 26 ноября26 ноября в мире событий произошла масса интересных событий.

 "Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче Лиги Чемпионов. Из-за поражения "железнодорожники" потеряли шансы на еврокубковую весну.

"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов.

Более подробные результаты матче 5-го тура группового этапа ЛЧ смотрите тут.

Гвардиола предложил Клоппу поменяться трофеями АПЛ и Лиги Чемпионов.

В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории.

Клопп - лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS.

"Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича.

Санкции WADA не коснутся Евро-2020.

Синиша Михайлович стал тренером года в Сербии.

Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю".

В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября

Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
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