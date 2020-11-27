Главные новости дня: 26 ноября

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Главные новости дня: 26 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 ноября.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. ЦСКА не смог победить "Фейеноорд", "Арсенал" разгромил "Мольде", "Тоттенхэм" разнес "Лудогорец", "Милан" сыграл вничью с "Лиллем", АЕК крупно проиграл "Заре".

Результаты всех матчей дня в Лиге Европы доступны по ссылке.

В Российском футбольном союзе не исключают смену главного тренера национальной сборной. Команду может возглавить экс-наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев.

Сборная России ухудшила свои позиции в новом рейтинге ФИФА.

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо хочет вернуть в каталонский клуб бразильского нападающего Неймара.

Адвокат Диего Марадоны заявил, что скорая слишком долго ехала к легендарному футболисту, поэтому он намерен инициировать расследование.

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил беспрецедентные меры, чтобы увековечить память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой может покинуть клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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