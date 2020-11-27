Главные новости дня: 26 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 ноября.
Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. ЦСКА не смог победить "Фейеноорд", "Арсенал" разгромил "Мольде", "Тоттенхэм" разнес "Лудогорец", "Милан" сыграл вничью с "Лиллем", АЕК крупно проиграл "Заре".
Результаты всех матчей дня в Лиге Европы доступны по ссылке.
В Российском футбольном союзе не исключают смену главного тренера национальной сборной. Команду может возглавить экс-наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев.
Сборная России ухудшила свои позиции в новом рейтинге ФИФА.
Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо хочет вернуть в каталонский клуб бразильского нападающего Неймара.
Адвокат Диего Марадоны заявил, что скорая слишком долго ехала к легендарному футболисту, поэтому он намерен инициировать расследование.
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил беспрецедентные меры, чтобы увековечить память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой может покинуть клуб.
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Главные новости дня: 26 ноября
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Определились четыре участника плей-офф Лиги Европы
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Крупные победы "Тоттенхэма" и "Арсенала", а также очередная неудача ЦСКА: все результаты Лиги Европы 25 ноября
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"Наполи" и "Рома" одержали уверенные победы в Лиге Европы
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"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец" благодаря дублю Винисиуса
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Каррера отреагировал на разгромное поражение АЕКа в Лиге Европы
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Тело Марадоны может быть забальзамировано
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Руководство авиакомпании "Победа" могут уволить из-за Дзюбы
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Гончаренко назвал Чалова "сукиным сыном"
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Гол Варди на 95-й минуте спас "Лестер" от поражения в матче с "Брагой"
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Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат с ЦСКА в Лиге Европы
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Российские клубы одержали 0 побед в 16 матчах еврокубков в этом сезоне
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"Милан" упустил победу над "Лиллем" в Лиге Европы
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"Арсенал" разгромил "Мольде" в Лиге Европы
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АЕК Карреры крупно проиграл украинскому клубу в Лиге Европы
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ЦСКА в большинстве не смог победить "Фейеноорд"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18