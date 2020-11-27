Главные новости дня: 26 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 ноября.

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. ЦСКА не смог победить "Фейеноорд", "Арсенал" разгромил "Мольде", "Тоттенхэм" разнес "Лудогорец", "Милан" сыграл вничью с "Лиллем", АЕК крупно проиграл "Заре".

Результаты всех матчей дня в Лиге Европы доступны по ссылке.

В Российском футбольном союзе не исключают смену главного тренера национальной сборной. Команду может возглавить экс-наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев.

Сборная России ухудшила свои позиции в новом рейтинге ФИФА.

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо хочет вернуть в каталонский клуб бразильского нападающего Неймара.

Адвокат Диего Марадоны заявил, что скорая слишком долго ехала к легендарному футболисту, поэтому он намерен инициировать расследование.

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил беспрецедентные меры, чтобы увековечить память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой может покинуть клуб.

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