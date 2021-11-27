Главные новости дня: 26 ноября
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 ноября.
"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге.
Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу".
"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса.
Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России.
Карпин прокомментировал результаты жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022.
Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022.
Итоги жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.
Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о борьбе с коррупцией в лиге.
"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику.
Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры.
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главное
-
"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге
-
Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу"
-
"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса
-
Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России
-
Карпин прокомментировал результаты жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 ноября
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Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу"
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Черышев прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18