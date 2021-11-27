Главные новости дня: 26 ноября

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Главные новости дня: 26 ноябряФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 ноября.

"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге.

Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу".

"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса.

Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России.

Карпин прокомментировал результаты жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022.

Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022.

Итоги жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о борьбе с коррупцией в лиге.

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику.

Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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