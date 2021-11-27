Главные новости дня: 26 ноября

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 ноября.

"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге.

Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу".

"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса.

Уткин прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022 для сборной России.

Карпин прокомментировал результаты жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022.

Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022.

Итоги жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о борьбе с коррупцией в лиге.

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику.

Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

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