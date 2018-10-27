Главные новости дня: 26 октября

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Главные новости дня: 26 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 26 октября.

В этот день ФИФА огласила свою позицию по проведению матча "Жирона" - "Барселона" в США. Международная федерация футбола, ожидаемо, выступила против данной инициативы. Однако руководство Ла Лиги сдаваться не собирается и намерено обжаловать это решение.

Также ФИФА признала ЧМ-2018, который прошёл в России, лучшим в истории.

Тем временем, УЕФА объявила имена лучших игроков недели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, а также автора лучшего гола в ЛЧ.

Кроме того, в пятницу стало известно, что в скором времени могут измениться правила замен в футболе.

Перейдём к клубным делам. Президент "Реала" Флорентино Перес определился с двумя приоритетными кандидатами на замену нынешнему главному тренеру команды Хулену Лопетеги. За одного из них "сливочные" готовы заплатить круглую сумму. Также к переезду на "Сантьяго Бернабеу" приблизился Антонио Конте, который расторг контракт с "Челси".

В то же время "Барселона" продолжает прорабатывать варианты возвращения Неймара. За бразильца "сине-гранатовые" могут отдать одного из своих самых дорогих игроков.

Между тем, в Италии появились слухи, что Арсен Венгер является претендентом на пост главного тренера "Милана". А соседи "россонери" - "Интер" - обзавелись новым президентом.

Завершим наш дайджест новостью из стана московского "Спартака" - "красно-белые" 26 октября приняли важное решение по будущему полузащитника Романа Ерёменко.

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru

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