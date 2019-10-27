Главные новости дня: 26 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 октября.
В этот день состоялись три матча 14-го тура РПЛ. Сначала "Тамбов" разгромил "Уфу", затем "Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью и напоследок "Ростов" взял верх над "Сочи".
В АПЛ выделим уверенные победы "Манчестер Сити" и "Челси". Остальные результаты доступны по ссылке.
В Серии А лидеры синхронно потеряли очки - "Ювентус" не сумел одолеть "Лечче", а "Интер" не справился с "Пармой".
В Примере центральным матчем игрового дня было "атлетическое" дерби, победителем из которого вышли мадридские "матрасники".
Тем временем, в Бундеслиге "Бавария" выбилась в единоличные лидеры, а рурское дерби завершилось унылой нулевой ничьей.
В Эредивизи оступился "Витесс". Команда Леонида Слуцкого дома уступила аутсайдеру первенства.
Также в субботу стало известно о скором уходе Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "Барселоны". Другой испанский гранд - мадридский "Реал" - торгует Килиана Мбаппе. Пока проблемы две - ПСЖ требует 300 миллионов и серьёзную конкуренцию "сливочным" навязывает "Ювентус".
И напоследок несколько трансферных слухов, касающихся клубов РПЛ. "Спартак", по данным СМИ, интересуется Лео Жабой из ПАОКа и Гонсалу Пасиенсией из "Айнтрахта". А "Зенит" одну сделку себе уже гарантировал - защитник Йордан Осорио выполнил условие, которое уже в октябре вынуждает питерцев раскошелиться на его выкуп.
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"Интер" не воспользовался осечкой "Ювентуса", сыграв вничью с "Пармой"
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Игроки российского клуба вышли на матч в футболках с надписью "Где наши деньги???"
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"Интер" – "Парма" - 2:2 (видеообзор матча)
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"Вальядолид" всухую выиграл у "Эйбара" (видео)
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"Байер" и "Вердер" не выявили сильнейшего в матче 9-го тура Бундеслиги
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"Челси" благодаря хет-трику Пулишича обыграл "Бернли"
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"Интер" не воспользовался осечкой "Ювентуса", сыграв вничью с "Пармой"
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Дубль Ерёменко принёс "Ростову" домашнюю победу над "Сочи"
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Сарри прокомментировал ничью с "Лечче"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|8
|Борнмут
|10
|13
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|10
|Тоттенхэм
|9
|12
|11
|Бернли
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Астон Вилла
|10
|11
|15
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5