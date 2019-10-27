Главные новости дня: 26 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 октября.

В этот день состоялись три матча 14-го тура РПЛ. Сначала "Тамбов" разгромил "Уфу", затем "Ахмат" и "Арсенал" сыграли вничью и напоследок "Ростов" взял верх над "Сочи".

В АПЛ выделим уверенные победы "Манчестер Сити" и "Челси". Остальные результаты доступны по ссылке.

В Серии А лидеры синхронно потеряли очки - "Ювентус" не сумел одолеть "Лечче", а "Интер" не справился с "Пармой".

В Примере центральным матчем игрового дня было "атлетическое" дерби, победителем из которого вышли мадридские "матрасники".

Тем временем, в Бундеслиге "Бавария" выбилась в единоличные лидеры, а рурское дерби завершилось унылой нулевой ничьей.

В Эредивизи оступился "Витесс". Команда Леонида Слуцкого дома уступила аутсайдеру первенства.

Также в субботу стало известно о скором уходе Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "Барселоны". Другой испанский гранд - мадридский "Реал" - торгует Килиана Мбаппе. Пока проблемы две - ПСЖ требует 300 миллионов и серьёзную конкуренцию "сливочным" навязывает "Ювентус".

И напоследок несколько трансферных слухов, касающихся клубов РПЛ. "Спартак", по данным СМИ, интересуется Лео Жабой из ПАОКа и Гонсалу Пасиенсией из "Айнтрахта". А "Зенит" одну сделку себе уже гарантировал - защитник Йордан Осорио выполнил условие, которое уже в октябре вынуждает питерцев раскошелиться на его выкуп.

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