Главные новости дня: 26 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 апреля.

Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" в матче с "Ромой".

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал".

Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица.

Бартомеу не собирается покидать "Барселону" в ближайшее время.

Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица.

"Позор вам!". Погба намерен подать в суд на издание The Sun.

Главный тренер "Баварии" высказался о Смолове.

Два игрока "Милана" заразились коронавирусом.

Погба откажется выступать за сборную Франции из-за слов Макрона.

Бартомеу может во вторник покинуть пост президента "Барселоны".

Серхио Рамос - лучший защитник в истории по версии читателей France Football.

"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле.

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