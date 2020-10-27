Главные новости дня: 26 октября

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Главные новости дня: 26 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 апреля.

Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" в матче с "Ромой".

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал".

Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица.

Бартомеу не собирается покидать "Барселону" в ближайшее время.

Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица.

"Позор вам!". Погба намерен подать в суд на издание The Sun.

Главный тренер "Баварии" высказался о Смолове.

Два игрока "Милана" заразились коронавирусом.

Погба откажется выступать за сборную Франции из-за слов Макрона.

Бартомеу может во вторник покинуть пост президента "Барселоны".

Серхио Рамос - лучший защитник в истории по версии читателей France Football.

"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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