Главные новости дня: 26 октября
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторник, 26 октября.
"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге.
"Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге.
"Милан" обыграл "Торино" в Серии А.
"Реал" думает о продлении Винисиуса.
Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда.
Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны".
Расписание матчей 13-го тура РПЛ.
Московский суд вынес громкое решение по делу "Спартака" и Газизова.
ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России.
Тренер сборной России возглавил "Ростов".
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Главные новости дня: 26 октября
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"Алавес" минимально обыграл "Эльче" в Ла Лиге
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"Специя" сыграла вничью с "Дженоа" в Серии А
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"Венеция" проиграла "Салернитане" в Серии А
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Бэйл близок к возвращению после травмы
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Стало известно условие, при котором "Атлетико" продлит контракт с Суаресом
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Анчелотти рассказал об отношениях с Винисиусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14