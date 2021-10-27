Главные новости дня: 26 октября

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторник, 26 октября.

"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге.

"Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге.

"Милан" обыграл "Торино" в Серии А.

"Реал" думает о продлении Винисиуса.

Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда.

Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны".

Расписание матчей 13-го тура РПЛ.

Московский суд вынес громкое решение по делу "Спартака" и Газизова.

ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России.

Тренер сборной России возглавил "Ростов".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru