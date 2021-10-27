Главные новости дня: 26 октября

Теги реал мадридкилиан мбапперостов

Главные новости дня: 26 октябряФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторник, 26 октября.

"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге.

"Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге.

"Милан" обыграл "Торино" в Серии А.

"Реал" думает о продлении Винисиуса.

Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда.

Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны".

Расписание матчей 13-го тура РПЛ.

Московский суд вынес громкое решение по делу "Спартака" и Газизова.

ЦСКА обыграл клуб ФНЛ в Кубке России.

Тренер сборной России возглавил "Ростов".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге

"Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов