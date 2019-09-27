Главные новости дня: 26 сентября

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Главные новости дня: 26 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 сентября.

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА. 

Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа).

Федерация футбола Египта обвинила ФИФА в потере голосов за Салаха.

Конте установил клубный рекорд "Интера".

ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром.

L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1.

Черчесов назвал лучших вратарей в истории России.

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы.

Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом": фото.

Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире.

"Эйбар" одержал волевую победу в матче с "Севильей" (видео голов). Видеообзор матча.

СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо".

"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в Ла Лиге (видео голов).

"Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро.

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СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро

СМИ: "Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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