Главные новости дня: 26 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 сентября.

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА.

Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа).

Федерация футбола Египта обвинила ФИФА в потере голосов за Салаха.

Конте установил клубный рекорд "Интера".

ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром.

L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1.

Черчесов назвал лучших вратарей в истории России.

СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы.

Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом": фото.

Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире.

"Эйбар" одержал волевую победу в матче с "Севильей" (видео голов). Видеообзор матча.

СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо".

"Реал Сосьедад" крупно обыграл "Алавес" в Ла Лиге (видео голов).

"Челси" хочет купить летом 2020 года Неймара за 300 миллионов евро.

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