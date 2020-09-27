Главные новости дня: 26 сентября

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Главные новости дня: 26 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 сентября.

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" в большинстве обыграл "Бетис".

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вест Бромвичем", "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" благодаря голу на 100-й минуте.

В 9-м туре РПЛ "Зенит" уничтожил "Уфу" со счётом 6:0, "Спартак" победил "Тамбов", "Сочи" и "Краснодар" победителя не выявили.

"Зенит" потерял четырех важных футболистов по итогам матча против "Уфы".

В матче 3-го тура чемпионата "Аякс" победил "Витесс".

В матче 2-го тура Серии А "Интер" добился потрясающей победы над "Фиорентиной".

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опередил легендарного форварда "Спартака" Никиту Симоняна. Кроме того, Дзюба вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба.

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин нарушил медицинский регламент.

"Барселона" отказалась от подписания Эдина Джеко и Эдинсона Кавани.

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Гол Промеса принес "Аяксу" победу в матче с "Витессом"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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