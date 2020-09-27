Главные новости дня: 26 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 сентября.
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" в большинстве обыграл "Бетис".
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вест Бромвичем", "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" благодаря голу на 100-й минуте.
В 9-м туре РПЛ "Зенит" уничтожил "Уфу" со счётом 6:0, "Спартак" победил "Тамбов", "Сочи" и "Краснодар" победителя не выявили.
"Зенит" потерял четырех важных футболистов по итогам матча против "Уфы".
В матче 3-го тура чемпионата "Аякс" победил "Витесс".
В матче 2-го тура Серии А "Интер" добился потрясающей победы над "Фиорентиной".
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опередил легендарного форварда "Спартака" Никиту Симоняна. Кроме того, Дзюба вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба.
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин нарушил медицинский регламент.
"Барселона" отказалась от подписания Эдина Джеко и Эдинсона Кавани.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18