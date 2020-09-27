Главные новости дня: 26 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 сентября.

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" в большинстве обыграл "Бетис".

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вест Бромвичем", "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" благодаря голу на 100-й минуте.

В 9-м туре РПЛ "Зенит" уничтожил "Уфу" со счётом 6:0, "Спартак" победил "Тамбов", "Сочи" и "Краснодар" победителя не выявили.

"Зенит" потерял четырех важных футболистов по итогам матча против "Уфы".

В матче 3-го тура чемпионата "Аякс" победил "Витесс".

В матче 2-го тура Серии А "Интер" добился потрясающей победы над "Фиорентиной".

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опередил легендарного форварда "Спартака" Никиту Симоняна. Кроме того, Дзюба вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба.

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин нарушил медицинский регламент.

"Барселона" отказалась от подписания Эдина Джеко и Эдинсона Кавани.

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