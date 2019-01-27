Главные новости дня: 26 января
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 января.
В этот день состоялись 11 матчей 1/16 финала Кубка Англии. "Манчестер Сити" разнёс "Бернли" и добыл путёвку в следующий раунд турнира, также отметим выход в 1/8 финала "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, ну а "Эвертон" и "Вест Хэм" сенсационно вылетели из соревнования.
В испанской Примере прошли четыре игры. Выделим домашние сухие победы "Севильи", "Атлетико" и "Валенсии". Кстати, за "нервионцев" забил Квинси Промес, а за "летучих мышей" - Денис Черышев.
В итальянской Серии А "Сассуоло" и "Сампдория" крупно обыграли своих соперников, а "Милан" и "Наполи" в центральном поединке тура расписали безголевую ничью.
В немецкой Бундеслиге обошлось без сюрпризов и сенсаций. Выделим разгромную победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером".
В чемпионате Франции вновь опозорился "Монако". Александр Головин вышел на поле в матче с "Дижоном" в середине второго тайма, но ничем помочь своей команде не смог.
Лиссабонский "Спортинг" пополнил свой музей новым трофеем. В финале Кубка португальской лиги "львы" одолели в серии пенальти "Порту".
Тем временем, миланский "Интер" закрыл первый зимний трансфер, арендовав с правом выкупа защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.
А вот мадридский "Реал" вышел из гонки за хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.
Между тем, в субботу стало известно о возобновлении поисковой операции в районе Нормандских островов. Пропавший самолёт с Эмилиано Салой на борту будут искать в частном порядке за счёт пожертвований.
Также 26 января произошло возвращение на поле легендарного российского футболиста Андрея Аршавина. Экс-полузащитник "Зенита" и "Арсенала" сыграл в Катаре за сборную РФС.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"
-
"Милан" и "Наполи" расписали безголевую ничью в 21-м туре Серии А
-
"Монако" снова проиграл и другие результаты 22-го тура чемпионата Франции
-
Игрок "Челси" подал запрос на трансфер
-
"Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 января
-
Паредес выбрал игровой номер в ПСЖ
-
"Спортинг" - обладатель Кубка португальской лиги
-
Гол Черышева в ворота "Вильярреала" (видео)
-
ПСВ сильнее "Гронингена" и другие результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов
-
"Спартак" поздравил Глушакова с днём рождения
-
"Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии
-
Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"
-
"Милан" и "Наполи" расписали безголевую ничью в 21-м туре Серии А
-
"Фиорентина" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Миленковичу
-
"Монако" снова проиграл и другие результаты 22-го тура чемпионата Франции
-
Стала известна дата медосмотра Ракицкого в "Зените"
-
"Вест Хэм" покупает за 50 миллионов евро форварда "Сельты"
-
Игрок "Челси" подал запрос на трансфер
-
Болельщики "Атлетико" выступили против трансфера Мораты
-
"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
-
"Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа
-
"Милан" - "Наполи": видеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти
-
"Вердер" и "Айнтрахт" поделили очки в 19-м туре Бундеслиги
-
"Леганес" и "Эйбар" сильнейшего не выявили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11