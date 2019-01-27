Главные новости дня: 26 января

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 января.

В этот день состоялись 11 матчей 1/16 финала Кубка Англии. "Манчестер Сити" разнёс "Бернли" и добыл путёвку в следующий раунд турнира, также отметим выход в 1/8 финала "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, ну а "Эвертон" и "Вест Хэм" сенсационно вылетели из соревнования.

В испанской Примере прошли четыре игры. Выделим домашние сухие победы "Севильи", "Атлетико" и "Валенсии". Кстати, за "нервионцев" забил Квинси Промес, а за "летучих мышей" - Денис Черышев.

В итальянской Серии А "Сассуоло" и "Сампдория" крупно обыграли своих соперников, а "Милан" и "Наполи" в центральном поединке тура расписали безголевую ничью.

В немецкой Бундеслиге обошлось без сюрпризов и сенсаций. Выделим разгромную победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером".

В чемпионате Франции вновь опозорился "Монако". Александр Головин вышел на поле в матче с "Дижоном" в середине второго тайма, но ничем помочь своей команде не смог.

Лиссабонский "Спортинг" пополнил свой музей новым трофеем. В финале Кубка португальской лиги "львы" одолели в серии пенальти "Порту".

Тем временем, миланский "Интер" закрыл первый зимний трансфер, арендовав с правом выкупа защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

А вот мадридский "Реал" вышел из гонки за хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.

Между тем, в субботу стало известно о возобновлении поисковой операции в районе Нормандских островов. Пропавший самолёт с Эмилиано Салой на борту будут искать в частном порядке за счёт пожертвований.

Также 26 января произошло возвращение на поле легендарного российского футболиста Андрея Аршавина. Экс-полузащитник "Зенита" и "Арсенала" сыграл в Катаре за сборную РФС.

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