Главные новости дня: 26 января

Теги манчестер ситимиланнаполиборуссия дортмундмонакоспортинг лиссабон

Главные новости дня: 26 января

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 26 января.

В этот день состоялись 11 матчей 1/16 финала Кубка Англии. "Манчестер Сити" разнёс "Бернли" и добыл путёвку в следующий раунд турнира, также отметим выход в 1/8 финала "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, ну а "Эвертон" и "Вест Хэм" сенсационно вылетели из соревнования. 

В испанской Примере прошли четыре игры. Выделим домашние сухие победы "Севильи", "Атлетико" и "Валенсии". Кстати, за "нервионцев" забил Квинси Промес, а за "летучих мышей" - Денис Черышев.

В итальянской Серии А "Сассуоло" и "Сампдория" крупно обыграли своих соперников, а "Милан" и "Наполи" в центральном поединке тура расписали безголевую ничью.

В немецкой Бундеслиге обошлось без сюрпризов и сенсаций. Выделим разгромную победу дортмундской "Боруссии" над "Ганновером"

В чемпионате Франции вновь опозорился "Монако". Александр Головин вышел на поле в матче с "Дижоном" в середине второго тайма, но ничем помочь своей команде не смог.

Лиссабонский "Спортинг" пополнил свой музей новым трофеем. В финале Кубка португальской лиги "львы" одолели в серии пенальти "Порту".

Тем временем, миланский "Интер" закрыл первый зимний трансфер, арендовав с правом выкупа защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

А вот мадридский "Реал" вышел из гонки за хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.

Между тем, в субботу стало известно о возобновлении поисковой операции в районе Нормандских островов. Пропавший самолёт с Эмилиано Салой на борту будут искать в частном порядке за счёт пожертвований.

Также 26 января произошло возвращение на поле легендарного российского футболиста Андрея Аршавина. Экс-полузащитник "Зенита" и "Арсенала" сыграл в Катаре за сборную РФС.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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