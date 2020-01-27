Главные новости дня: 26 января

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Главные новости дня: 26 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 января.

Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.

Сборная России и ряд европейских клубов выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта.

"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии. Будет переигровка.

Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи".

"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21.

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд.

Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored.

Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с "Ювентусом".

Скауты "Спартака" присутствовали на матче "Валенсия" - "Барселона".

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Дубль Неймара помог ПСЖ обыграть "Лилль" в гостевом матче Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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