Главные новости дня: 26 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 января.

Легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.

Сборная России и ряд европейских клубов выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта.

"Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии. Будет переигровка.

Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Наполи".

"Ахмат" предложил фанатам выбрать дизайн формы на сезон-2020/21.

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд.

Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored.

Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с "Ювентусом".

Скауты "Спартака" присутствовали на матче "Валенсия" - "Барселона".

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