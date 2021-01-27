Главные новости дня: 26 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 26 января.

Новым главным тренером "Челси" стал Томас Тухель.

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

Аргентинский нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес перешел в "Севилью".

В матче 1/4 финала "Интер" обыграл "Милан".

В 20-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич", а "Арсенал" обыграл "Саутгемптон".

Форвард "Барселоны" Лионель Месси и его семья берут уроки французского языка. Возможно, это признак возможного перехода в ПСЖ.

"Спартак" сделал последнее предложение по трансферу Квинси Промеса.

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала информацию о том, что клуб не рассчитался с "Барселоной" за трансфер Малкома.

ПСЖ может предложить нападающему Килиану Мбаппе гораздо более выгодные условия, чем мадридский "Реал".

Агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы поделился мнением о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

"Локомотив" объявил об уходе из команды узбекистанского полузащитника Жасура Жалолиддинова.

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