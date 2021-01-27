Главные новости дня: 26 января

Теги лионель месситомас тухельинтер миланалехандро гомес

Главные новости дня: 26 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 26 января.

Новым главным тренером "Челси" стал Томас Тухель.

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

Аргентинский нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес перешел в "Севилью".

В матче 1/4 финала "Интер" обыграл "Милан".

В 20-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич", а "Арсенал" обыграл "Саутгемптон".

Форвард "Барселоны" Лионель Месси и его семья берут уроки французского языка. Возможно, это признак возможного перехода в ПСЖ.

"Спартак" сделал последнее предложение по трансферу Квинси Промеса.

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала информацию о том, что клуб не рассчитался с "Барселоной" за трансфер Малкома.

ПСЖ может предложить нападающему Килиану Мбаппе гораздо более выгодные условия, чем мадридский "Реал".

Агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы поделился мнением о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

"Локомотив" объявил об уходе из команды узбекистанского полузащитника Жасура Жалолиддинова

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Защитник ЦСКА Дивеев забил невероятный гол на тренировке (видео)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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