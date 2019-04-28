Главные новости дня: 27 апреля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 27 апреля.
В 26-м туре РПЛ "Анжи" сыграл вничью с "Ростовом", а также "Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью.
В АПЛ "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму". Отметим, что "шпоры" впервые проиграли на своем новом стадионе.
В Примере "Атлетико" минимально переиграл "Вальядолид" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Однако несмотря на это "Барселона" обыграла "Леванте" и в 26-й раз стала чемпионом Испании (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В центральном матче 34-го тура Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Также "Рома" разгромила "Кальяри" и вошла в зону Лиги Чемпионов (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Бундеслиге отметим поражение дортмундской "Боруссии" в рурском дерби и победу "Штутгарта" над менхенгладбахской "Боруссией".
Сенсация произошла в Кубке Франции. В финале ПСЖ в серии пенальти уступил "Ренну".
С результатами 26-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.
Из других новостей отметим: Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC, Поль Погба согласовал контракт с "Реалом".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 апреля
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"Ренн" в серии пенальти одолел ПСЖ и стал обладателем Кубка Франции
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"Барселона" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
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"Интер" - "Ювентус" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)
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Месси - рекордсмен "Барселоны" по чемпионским титулам
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"Норвич" возвращается в АПЛ
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У Сульшера конфликт с защитником "МЮ"
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"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)
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"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)
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Сане может вернуться в Бундеслигу
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Раньери рассказал, кого бы он хотел видеть тренером "Ромы"
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Тренер "Анжи" два раза пытался уйти в отставку
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Фавр: "Борьба "Боруссии" за чемпионство окончена"
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"Леганес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)
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"Рома" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
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Менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Штутгарту"
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"Леганес" и "Сельта" голов не забивали
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"Брайтон" сыграл вничью с "Ньюкаслом"
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Варан изменил решение по своему будущему
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"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14