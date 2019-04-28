Главные новости дня: 27 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 27 апреля.

В 26-м туре РПЛ "Анжи" сыграл вничью с "Ростовом", а также "Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью.

В АПЛ "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму". Отметим, что "шпоры" впервые проиграли на своем новом стадионе.

В Примере "Атлетико" минимально переиграл "Вальядолид" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Однако несмотря на это "Барселона" обыграла "Леванте" и в 26-й раз стала чемпионом Испании (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В центральном матче 34-го тура Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Также "Рома" разгромила "Кальяри" и вошла в зону Лиги Чемпионов (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге отметим поражение дортмундской "Боруссии" в рурском дерби и победу "Штутгарта" над менхенгладбахской "Боруссией".

Сенсация произошла в Кубке Франции. В финале ПСЖ в серии пенальти уступил "Ренну".

С результатами 26-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

Из других новостей отметим: Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC, Поль Погба согласовал контракт с "Реалом".

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