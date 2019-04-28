Главные новости дня: 27 апреля

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Главные новости дня: 27 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 27 апреля.

В 26-м туре РПЛ "Анжи" сыграл вничью с "Ростовом", а также "Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью.

В АПЛ "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму". Отметим, что "шпоры" впервые проиграли на своем новом стадионе.

В Примере "Атлетико" минимально переиграл "Вальядолид" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Однако несмотря на это "Барселона" обыграла "Леванте" и в 26-й раз стала чемпионом Испании (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В центральном матче 34-го тура Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА). Также "Рома" разгромила "Кальяри" и вошла в зону Лиги Чемпионов (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге отметим поражение дортмундской "Боруссии" в рурском дерби и победу "Штутгарта" над менхенгладбахской "Боруссией".

Сенсация произошла в Кубке Франции. В финале ПСЖ в серии пенальти уступил "Ренну".

С результатами 26-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

Из других новостей отметим: Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC, Поль Погба согласовал контракт с "Реалом".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Ренн" в серии пенальти одолел ПСЖ и стал обладателем Кубка Франции

"Ренн" в серии пенальти одолел ПСЖ и стал обладателем Кубка Франции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 36 50
9 Уотфорд Уотфорд 36 50
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
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