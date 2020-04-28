Главные новости дня: 27 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 апреля.
Туринский "Ювентус" не расстанется с защитником Маттейсом де Лигтом, но может продать Гонсало Игуаина.
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сильно поругался с женой во время прямого эфира.
Телеканал ESPN опубликовал собственную версию топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола.
Стало известно, сколько московский "Локомотив" готов платить сербскому тренеру Марко Николичу.
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов жестко раскритиковал власть Российской Федерации.
"Барселона" не может найти средства на трансфер нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
РФС и РПЛ назвали возможные даты возобновления чемпионата России.
Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец рассказал, что он отказался от перехода в "Барселону".
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вошел в число самых ненавидимых людей в футболе.
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главное
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ESPN составил символическую сборную из футболистов, которые никогда не выигрывали АПЛ
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Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе
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Украинский защитник отказался переходить в "Барселону"
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"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти
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Стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 апреля
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Бывший вратарь "Арсенала" рассказал, как он переболел коронавирусом
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"Реал" нацелился на уругвайского таланта
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1
Криштиану Роналду провел тренировку на велотренажере
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1
"Эвертон" близок к приобретению защитника "Барселоны"
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Тренер "Севильи" предостерег клубы от поспешного возобновления сезона
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Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал о желании вернуться в "Бенфику"
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3
Сотни миллионов: "Реалу" и "Барселоне" грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса
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2
Форвард "Барселоны" Брейтуэйт намерен стать одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании
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ESPN составил символическую сборную из футболистов, которые никогда не выигрывали АПЛ
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Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за пандемии коронавируса
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1
Стоичков рассказал, какую роль Моуринью выполнял в "Барселоне"
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"Челси" намерен перехватить трансферную цель "Баварии", "Реала" и "Барселоны"
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Агент Шаблий: "Фанаты "Милана" хотят, чтобы Шевченко возглавил команду"
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"Локомотив" отказался от кандидатуры бывшего тренера "Ромы"
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3
Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе
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Роналду вернется в Турин. Ему предстоит 2-недельный карантин
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Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18