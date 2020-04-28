Главные новости дня: 27 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 апреля.

Туринский "Ювентус" не расстанется с защитником Маттейсом де Лигтом, но может продать Гонсало Игуаина.

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сильно поругался с женой во время прямого эфира.

Телеканал ESPN опубликовал собственную версию топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола.

Стало известно, сколько московский "Локомотив" готов платить сербскому тренеру Марко Николичу.

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов жестко раскритиковал власть Российской Федерации.

"Барселона" не может найти средства на трансфер нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

РФС и РПЛ назвали возможные даты возобновления чемпионата России.

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец рассказал, что он отказался от перехода в "Барселону".

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вошел в число самых ненавидимых людей в футболе.

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