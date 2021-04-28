Главные новости дня: 27 апреля

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Главные новости дня: 27 апреляФото: Твиттер @ChampionsLeague
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 апреля.

Расписание матчей 28-го тура РПЛ.

Роналду выбирает между двумя клубами.

"Спартак" снова поиздевался над ЦСКА в твиттере.

Официально: Нагельсманн возглавит "Баварию" со следующего сезона.

В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны.

СМИ: Головин заразился коронавирусом.

ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба.

"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона.

Агуэро может перейти в "Интер".

В Израиле футбольный арбитр сменил пол (фото).

ЭСК признала ошибочной красную карточку Ахметова.

"Локомотив" хочет продлить контракт с Николичем до матча с "Зенитом".

"Валенсия" интересуется Азмуном.

Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов.

Депай может перейти в "Ювентус".

"Барселона" хочет подписать де Лигта.

"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" хочет подписать де Лигта

"Барселона" хочет подписать де Лигта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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