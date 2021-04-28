Главные новости дня: 27 апреля

Фото: Твиттер @ChampionsLeague

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 апреля.

Расписание матчей 28-го тура РПЛ.

Роналду выбирает между двумя клубами.

"Спартак" снова поиздевался над ЦСКА в твиттере.

Официально: Нагельсманн возглавит "Баварию" со следующего сезона.

В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны.

СМИ: Головин заразился коронавирусом.

ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба.

"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона.

Агуэро может перейти в "Интер".

В Израиле футбольный арбитр сменил пол (фото).

ЭСК признала ошибочной красную карточку Ахметова.

"Локомотив" хочет продлить контракт с Николичем до матча с "Зенитом".

"Валенсия" интересуется Азмуном.

Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов.

Депай может перейти в "Ювентус".

"Барселона" хочет подписать де Лигта.

"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов.