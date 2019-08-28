Главные новости дня: 27 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 августа.
В этот день "Краснодар" попрощался с Лигой Чемпионов, снова проиграв "Олимпиакосу". Вместе с греками в групповой этап турнира пробились "Црвена Звезда" и загребское "Динамо".
В матче квалификации ЛЧ "быки" потеряли одного из своих лидеров Магомеда-Шапи Сулейманова. У него выявлен ушиб подвздошной кости.
Во вторник лента новостей пестрила трансферными слухами, касающимися российских клубов. Подборка прилагается:
- Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина;
- "Спартак" вступил в гонку за Джованни Симеоне;
- "Спартак" решил не расставаться с Селиховым;
- "Сампдория" возобновила интерес к полузащитнику "Зенита" Ригони;
- ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника Гомеса;
- Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА.
Но главную трансферную бомбу подготовил "Локомотив". Чемпион Европы 2016 года Жоау Мариу теперь будет выступать за "железнодорожников", пока на правах аренды.
Что касается европейских дел, то на первых полосах по-прежнему сага имени Неймара. ПСЖ выдвинул "Реалу" очередное условие, но бразилец хочет только в "Барселону", а каталонцы не могут договориться с парижанами.
Тем временем, королевский клуб не теряет надежд заполучить Поля Погба, хотя Кристиан Эриксен кажется более выгодной кандидатурой. Цена на датчанина снова упала.
Между тем, достойный вариант продолжения карьеры появился у Сейду Думбия. "Интер" после изгнания из "Жироны" - большая удача.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 августа
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"Динамо" переманило таланта из "Локомотива"
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Икарди объявил руководству "Интера" о решении остаться в клубе
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Стал известен диагноз форварда "Краснодара" Сулейманова
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Тренер "Краснодара" прокомментировал поражение от "Олимпиакоса"
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"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов
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"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги Чемпионов
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"Сампдория" возобновила интерес к полузащитнику "Зенита"
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Стало известно, когда Глушаков вернётся к полноценным тренировкам
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Экс-хавбек ПСЖ Кабай выбрал новый клуб
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"Краснодар" теряет Сулейманова
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"Ливерпуль" хочет продлить контракт с основным защитником
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Жоау Мариу прокомментировал свой переход в "Локомотив"
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"Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции
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"Краснодар" выразил поддержку Кабелла перед ответным матчем с "Олимпиакосом"
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Сёмин озвучил цель "Локомотива" на ближайший розыгрыш Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0