Главные новости дня: 27 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 августа.

В этот день "Краснодар" попрощался с Лигой Чемпионов, снова проиграв "Олимпиакосу". Вместе с греками в групповой этап турнира пробились "Црвена Звезда" и загребское "Динамо".

В матче квалификации ЛЧ "быки" потеряли одного из своих лидеров Магомеда-Шапи Сулейманова. У него выявлен ушиб подвздошной кости.

Во вторник лента новостей пестрила трансферными слухами, касающимися российских клубов. Подборка прилагается:

- Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина;

- "Спартак" вступил в гонку за Джованни Симеоне;

- "Спартак" решил не расставаться с Селиховым;

- "Сампдория" возобновила интерес к полузащитнику "Зенита" Ригони;

- ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника Гомеса;

- Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА.

Но главную трансферную бомбу подготовил "Локомотив". Чемпион Европы 2016 года Жоау Мариу теперь будет выступать за "железнодорожников", пока на правах аренды.

Что касается европейских дел, то на первых полосах по-прежнему сага имени Неймара. ПСЖ выдвинул "Реалу" очередное условие, но бразилец хочет только в "Барселону", а каталонцы не могут договориться с парижанами.

Тем временем, королевский клуб не теряет надежд заполучить Поля Погба, хотя Кристиан Эриксен кажется более выгодной кандидатурой. Цена на датчанина снова упала.

Между тем, достойный вариант продолжения карьеры появился у Сейду Думбия. "Интер" после изгнания из "Жироны" - большая удача.

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