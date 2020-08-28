Главные новости дня: 27 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 августа

Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону".

Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси.

ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси.

Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве".

"Манчестер Сити" презентовал новую резервную форму.

Опубликовано фото обновлённой формы сборной России.

В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе.

Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября.

Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Артета анонсировал продление контракта Обамеянга с "Арсеналом".

Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы.

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии.

Соболев уладил конфликт с Дзюбой.

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