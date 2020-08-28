Главные новости дня: 27 августа

Теги барселонаантуан гризманнлионель мессиартём дзюбаалександр соболев

Главные новости дня: 27 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 августа

Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону".

Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси.

ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси.

Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве".

"Манчестер Сити" презентовал новую резервную форму.

Опубликовано фото обновлённой формы сборной России.

В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе.

Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября.

Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Артета анонсировал продление контракта Обамеянга с "Арсеналом".

Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы.

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии.

Соболев уладил конфликт с Дзюбой.

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Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии

Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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