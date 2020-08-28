Главные новости дня: 27 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 августа
Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону".
Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси.
ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити".
"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси.
Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве".
"Манчестер Сити" презентовал новую резервную форму.
Опубликовано фото обновлённой формы сборной России.
В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе.
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября.
Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Артета анонсировал продление контракта Обамеянга с "Арсеналом".
Дриусси пропустит до 6 недель из-за травмы.
Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии.
Соболев уладил конфликт с Дзюбой.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции
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Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября
-
Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону"
-
Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси
-
ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 августа
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Куадрадо: "Не могу себе представить Месси и Роналду в одной команде"
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2
Алаба объяснил, почему отправился утешать Неймара после финала ЛЧ
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Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии
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"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции
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Червиченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с тульским "Арсеналом"
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Дешам вступился за нападающего ПСЖ Мбаппе
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Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября
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Защитник "Ромы" Коларов станет игроком "Интера"
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ПСЖ готов купить Милинковича-Савича за 60 миллионов евро
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Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону"
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Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси
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2
Геннадий Орлов назвал игроков "Динамо" костоломами
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Сергей Игнашевич: "Я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью"
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Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте
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Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото
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Невеста Роналду показала милое фото с дочкой
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ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"
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Защитник "Атлетико" Кайо перешел в "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14