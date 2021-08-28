Главные новости дня: 27 августа

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Главные новости дня: 27 августа

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 августа.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешёл в "Манчестер Юнайтед". Стали известны сумма трансфера и зарплата игрока в английском клубе.

Заменить Роналду в "Ювентусе" может форвард "Реала" Эден Азар.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали два представителя РПЛ в турнире - "Локомотив" и "Спартак". Полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Также состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций.

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может вернуться в московский клуб.

"Манчестер Сити" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и предложил за него огромную сумму.

"Пари Сен-Жермен" отклонил второе предложение мадридского "Реала" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

В 6-м туре чемпионата России "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью, а "Краснодар" победил "Рубин". Все результаты 6-го тура РПЛ.  

В матче 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм"и вышла на первое место.

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли устроил скандал в Турции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)

Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)

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