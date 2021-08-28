Главные новости дня: 27 августа
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 27 августа.
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешёл в "Манчестер Юнайтед". Стали известны сумма трансфера и зарплата игрока в английском клубе.
Заменить Роналду в "Ювентусе" может форвард "Реала" Эден Азар.
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали два представителя РПЛ в турнире - "Локомотив" и "Спартак". Полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
Также состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций.
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может вернуться в московский клуб.
"Манчестер Сити" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и предложил за него огромную сумму.
"Пари Сен-Жермен" отклонил второе предложение мадридского "Реала" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.
В 6-м туре чемпионата России "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью, а "Краснодар" победил "Рубин". Все результаты 6-го тура РПЛ.
В матче 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм"и вышла на первое место.
Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли устроил скандал в Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18