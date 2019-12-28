Главные новости дня: 27 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы , 27 декабря.

"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ.

Официально: Ибрагимович перешел в "Милан".

Де Лигт ответил де Йонгу, приглашавшему его в "Барселону".

СМИ: Мойес сменит Пеллегрини в "Вест Хэме".

Знаменитый композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку.

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди.

Сборная России показала топ-10 лучших голов десятилетия.

"Тоттенхэм" предложил "Реалу" обменять Эриксена на Бэйла

Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона.

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года.

Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд.

Ракитич может завершить международную карьеру после Евро-2020.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru