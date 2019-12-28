Главные новости дня: 27 декабря

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Главные новости дня: 27 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы , 27 декабря.

"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ.

Официально: Ибрагимович перешел в "Милан".

Де Лигт ответил де Йонгу, приглашавшему его в "Барселону".

 

СМИ: Мойес сменит Пеллегрини в "Вест Хэме".

 

Знаменитый композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку.

 

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди.

 

Сборная России показала топ-10 лучших голов десятилетия.

 

"Тоттенхэм" предложил "Реалу" обменять Эриксена на Бэйла

 

Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона.

 

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года.

Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд.

Ракитич может завершить международную карьеру после Евро-2020.

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"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Эвертон Эвертон 19 22
14 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
16 Борнмут Борнмут 19 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
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