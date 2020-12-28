Главные новости дня: 27 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 декабря.

"Реал" продлит контракт с Модричем.

Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси.

Глава УЕФА раскритиковал президента "Реала".

Хуан Куадрадо может перебраться в Китай.

Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен и составил команду мечты.

"Зенит" предложил 50 миллионов евро форварду "Эвертона" Ришарлисону.

Озил может перейти в "Ювентус".

"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба.

Назван лучшие в 21 веке по версии Globe Soccer Awards: тренер, клуб, игрок и агент.



А теперь лучшие в 2020 году: клуб и игрок.



Иско попросил "Реал" о трансфере.

Флик назван человеком года по версии Kicker.



А еще закончился 15-й тур АПЛ. Вот его результаты.