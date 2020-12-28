Главные новости дня: 27 декабря

Теги криштиану роналдуханси фликхуан куадрадолука модрич

Главные новости дня: 27 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 27 декабря.

"Реал" продлит контракт с Модричем.

Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси.

Глава УЕФА раскритиковал президента "Реала".

Хуан Куадрадо может перебраться в Китай.

Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен и составил команду мечты.

"Зенит" предложил 50 миллионов евро форварду "Эвертона" Ришарлисону.

Озил может перейти в "Ювентус".

"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба.

Назван лучшие в 21 веке по версии Globe Soccer Awards: тренер, клуб, игрок и агент.

А теперь лучшие в 2020 году: клуб и игрок.

Иско попросил "Реал" о трансфере.

Флик назван человеком года по версии Kicker.

А еще закончился 15-й тур АПЛ. Вот его результаты.

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Роналду - Лучший игрок XXI века

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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