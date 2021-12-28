Главные новости дня: 27 декабря

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 декабря.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" в АПЛ.

Официально: Рафинья - футболист "Реал Сосьедада".

Два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом.

Мхитарян может перейти в "Спартак".

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток".

Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года.

Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен.

Стало известно, кто будет готовить сборную Польши к матчу против России.

"Спартак" обновит эмблему к 100-летию клуба.

Холанд сказал агенту, в какой клуб он хочет перейти.

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