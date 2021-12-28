Главные новости дня: 27 декабря
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 декабря.
"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Ньюкаслом" в АПЛ.
Официально: Рафинья - футболист "Реал Сосьедада".
Два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом.
Мхитарян может перейти в "Спартак".
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года и лучшим игроком года по версии зрителей "Тик-ток".
Мбаппе стал лучшим игроком 2021 года.
Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен.
Стало известно, кто будет готовить сборную Польши к матчу против России.
"Спартак" обновит эмблему к 100-летию клуба.
Холанд сказал агенту, в какой клуб он хочет перейти.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18