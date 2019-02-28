Главные новости дня: 27 февраля

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости от 27 февраля.

"Барселона" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании разгромила "Реал" со счетом 3:0 и вышла в финал турнира.

Отчет о матче "Реал" - "Барселона"

Видеообзор матча "Реал" - "Барселона"

В чемпионате Англии главные претенденты на чемпионство "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добились очередных побед.

Также идет борьба за места в топ-4, свои победы одержали "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на одного из лидеров "Барселоны".

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