Главные новости дня: 27 февраля
Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости от 27 февраля.
"Барселона" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании разгромила "Реал" со счетом 3:0 и вышла в финал турнира.
Отчет о матче "Реал" - "Барселона"
Видеообзор матча "Реал" - "Барселона"
В чемпионате Англии главные претенденты на чемпионство "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добились очередных побед.
Также идет борьба за места в топ-4, свои победы одержали "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Глушаков мог покинуть "Спартак", но этого не произошло.
Радимов ярко прокомментировал проигранное дело по алиментам Татьяне Булановой.
"Бавария" летом собирается купить сразу двух топ-игроков.
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на одного из лидеров "Барселоны".
"Зенит" потроллил "Челси", а Семак подрался с Дзюбой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14