Главные новости дня: 27 февраля

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Главные новости дня: 27 февраля

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости от 27 февраля.

"Барселона" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании разгромила "Реал" со счетом 3:0 и вышла в финал турнира.

Отчет о матче "Реал" - "Барселона"

Видеообзор матча "Реал" - "Барселона"

В чемпионате Англии главные претенденты на чемпионство "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добились очередных побед.

Также идет борьба за места в топ-4, свои победы одержали "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Глушаков мог покинуть "Спартак", но этого не произошло.

Радимов ярко прокомментировал проигранное дело по алиментам Татьяне Булановой.

"Бавария" летом собирается купить сразу двух топ-игроков.

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на одного из лидеров "Барселоны".

"Зенит" потроллил "Челси", а Семак подрался с Дзюбой.

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Невероятная победа "Барселоны" в видеообзоре матча Кубка Короля с "Реалом"

Невероятная победа "Барселоны" в видеообзоре матча Кубка Короля с "Реалом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
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