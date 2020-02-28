Главные новости дня: 27 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 февраля.
Лондонский "Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы.
Донецкий "Шахтер" в феерическом матче прошел лиссабонскую "Бенфику".
"Манчестер Юнайтед" не испытал проблем в матче против бельгийского "Брюгге".
По итогам игрового дня определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы.
Бывший нападающий "Барселоны" Неймар в очередной раз подал в суд на каталонский клуб.
ФИФА анонсировала изменения в системе трансферов в мировом футболе.
"Реал" не согласен с удалением Серхио Рамоса в матче с "Манчестер Сити" и намерен его оспорить.
Лучший бомбардир "Ростова" Эльдор Шомуродов решил покинуть клуб.
В Италии первый профессиональный футболист заразился коронавирусом.
Златан Ибрагимович готов продлить контракт с "Миланом", но при одном условии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 27 февраля
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля
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Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
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1
"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы
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1
Неймар вновь подал в суд на "Барселону"
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"Интер", "Хетафе" и "Севилья" вышли в 1/16 финала Лиги Европы
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"Шахтер" выбил "Бенфику" из Лиги Европы
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге" в Лиге Европы
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1
Президент "Атлетико" ответил на слухи об уходе Симеоне
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Матч "Ювентус" - "Интер" пройдет без зрителей из-за коронавируса
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1
Экс-игрок "Манчестер Сити" рассказал, как де Брюйне стать легендой клуба
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"Динамо" подшутило над игроками "Спартака" перед очным матчем
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"Башакшехир" разгромил "Спортинг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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1
Алиссон признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе
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Принадлежащий "Спартаку" Роша выиграл второй трофей за две недели
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"Вулверхэмптон", "Байер" и "Рома" вышли в 1/8 финала Лиги Европы
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Брейтуэйт назвал легендой бывшего тренера "Спартака"
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"Гонка хромых". Бывший тренер "Реала" ярко оценил предстоящее класико
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"Арсенал" нацелился на полузащитника сборной Австрии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18