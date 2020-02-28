Главные новости дня: 27 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 февраля.

Лондонский "Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" в феерическом матче прошел лиссабонскую "Бенфику".

"Манчестер Юнайтед" не испытал проблем в матче против бельгийского "Брюгге".

По итогам игрового дня определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы.

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар в очередной раз подал в суд на каталонский клуб.

ФИФА анонсировала изменения в системе трансферов в мировом футболе.

"Реал" не согласен с удалением Серхио Рамоса в матче с "Манчестер Сити" и намерен его оспорить.

Лучший бомбардир "Ростова" Эльдор Шомуродов решил покинуть клуб.

В Италии первый профессиональный футболист заразился коронавирусом.

Златан Ибрагимович готов продлить контракт с "Миланом", но при одном условии.

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