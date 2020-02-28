Главные новости дня: 27 февраля

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Главные новости дня: 27 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 февраля.

Лондонский "Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" в феерическом матче прошел лиссабонскую "Бенфику".

"Манчестер Юнайтед" не испытал проблем в матче против бельгийского "Брюгге".

По итогам игрового дня определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы.

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар в очередной раз подал в суд на каталонский клуб.

ФИФА анонсировала изменения в системе трансферов в мировом футболе.

"Реал" не согласен с удалением Серхио Рамоса в матче с "Манчестер Сити" и намерен его оспорить.

Лучший бомбардир "Ростова" Эльдор Шомуродов решил покинуть клуб.

В Италии первый профессиональный футболист заразился коронавирусом.

Златан Ибрагимович готов продлить контракт с "Миланом", но при одном условии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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