Главные новости дня: 27 февраля

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Главные новости дня: 27 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 февраля.

"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита".

"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал".

"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ.

Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей".

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников.

Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной".

ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1.

Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера.

Приоритет Лионеля Месси - сильный спортивный проект, а не деньги.

"Наполи" может вернуться к кандидатуре Маурицио Сарри.

Харри Кейн останется в "Тоттенхэме".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"

Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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