Главные новости дня: 27 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 февраля.
"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита".
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал".
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ.
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей".
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников.
Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной".
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1.
Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера.
Приоритет Лионеля Месси - сильный спортивный проект, а не деньги.
"Наполи" может вернуться к кандидатуре Маурицио Сарри.
Харри Кейн останется в "Тоттенхэме".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 27 февраля
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"Ньюкасл" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", "Вест Бромвич" и "Астон Вилла" победили в своих матчах
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Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной"
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Журналист Егоров рассказал о реакции Бакаева на то, что его десятый номер хотели отдать Промесу
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Спортдир "Ювентуса" поделился информацией о травме Дибалы
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"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето
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Педри рискует пропустить ответный матч с ПСЖ
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2
Куман объяснил отсутствие Гризманна в матче с "Севильей"
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Экс-арбитр Федотов допускает, что матч "Зенит" - "Ростов" может быть переигран
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Агент Педро Роши высказался о будущем игрока в "Спартаке"
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"Алавес" уступил "Осасуне" в матче Примеры
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"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"
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Куман прокомментировал победу над "Севильей"
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"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А
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Гончаренко прокомментировал поражение от "Локомотива"
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Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса
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ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
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"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
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Карпин прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18