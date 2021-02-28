Главные новости дня: 27 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 февраля.

"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита".

"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал".

"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ.

Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей".

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников.

Гол Роналду не помог "Ювентусу" добыть победу в матче с "Вероной".

ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1.

Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера.

Приоритет Лионеля Месси - сильный спортивный проект, а не деньги.

"Наполи" может вернуться к кандидатуре Маурицио Сарри.

Харри Кейн останется в "Тоттенхэме".

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