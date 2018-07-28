Главные новости дня: 27 июля

Сегодня, 27 июля, в России матчем за Суперкубок России стартовал новый сезон. Поединок между "Локомотивом" и ЦСКА завершился победой "армейцев".

Отчет о матче "Локомотив" - ЦСКА

Видеообзор матча "Локомотив" - ЦСКА

Главными события дня стало продление контракта с Черечесовым и трансфер Головина в "Монако".

Позже Головин прокомментировал свой переход во французский клуб. Также о трансфере высказались Селюк и Орлов, а ЦСКА опубликовал прощальный ролик.

Из официальный сделок стоит отметить назначение Сколари в "Палмейрас", переход игрока "Зенита" в "Рубин", переход Классена в "Вердер" и трансфер форварда "Ромы" в "Сампдорию".

Из трансферных слухов можно выделить: "Барселона" повесила ценник на Дембеле, "Реал" охладил интерес к Азару, Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду, "Реал" сделал первое предложение по Кавани.

Также "Тоттенхэм" объявил название нового 62-тысячного стадиона, "Арсенал" презентовал третью форму на сезон и не забудьте прочитать статью о трансфере Головина в "Монако".

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