Главные новости дня: 27 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 июля.

"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ.

"Краснодар" разгромил "Сочи" в матче РПЛ.

"Уфа" благодаря автоголу взяла верх над "Крыльями Советов".

"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов.

"Барселона" благодаря дублю Переса победила "Виссел Кобе" в товарищеском матче.

"Виссел Кобе" объявил о переходе Томаса Вермалена.

Хесус Вальехо перешёл из "Реала" в "Вулверхэмптон".

"Барселона" готовит для Лионеля Месси пожизненный контракт.

ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара.

"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов.

Сборная Испании - победитель Евро U-19.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru