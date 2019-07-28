Главные новости дня: 27 июля

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Главные новости дня: 27 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 27 июля.

"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ.

"Краснодар" разгромил "Сочи" в матче РПЛ.

"Уфа" благодаря автоголу взяла верх над "Крыльями Советов".

"Атлетико" поиздевался над "Реалом" в Международном Кубке Чемпионов.

"Барселона" благодаря дублю Переса победила "Виссел Кобе" в товарищеском матче.

"Виссел Кобе" объявил о переходе Томаса Вермалена.

Хесус Вальехо перешёл из "Реала" в "Вулверхэмптон".

"Барселона" готовит для Лионеля Месси пожизненный контракт.

ПСЖ согласился на условия "Барселоны" по трансферу Неймара.

"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов.

Сборная Испании - победитель Евро U-19.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным

"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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