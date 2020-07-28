Главные новости дня: 27 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 июля.

"Зенит" подписал защитника "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деяна Ловрена.

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков намерен вернуться в Москву и предложил свои услуги "Спартаку" и "Динамо".

Первым летним трансфером "Спартака" станет переход полузащитника "Уфы" Остона Урунова.

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос отказался играть за каталонский клуб в Лиге Чемпионов.

ЦСКА не сумел договориться по трансферу полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля.

В Румынии сообщили, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу покинул свой пост всего через 4 дня после назначения. Президент "Динамо" Игорь Суркис эту информацию опроверг, а сам Луческу ответить толком не смог.

Президент "Сельты" Карлос Моуриньо оценил шансы российского форварда Фёдора Смолова продолжить выступать в Примере.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду имеет хорошие шансы побить очередной клубный рекорд.

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