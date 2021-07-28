Главные новости дня: 27 июля
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 июля.
Официально: Рафаэль Варан - футболист "Манчестер Юнайтед".
"Реал" попрощался с Вараном.
У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото).
Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики".
Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги.
Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов.
ПСЖ теряет Рамоса.
"Спартак" хочет купить защитника "Порту".
Аллегри назвал причину, почему он отказал "Реалу".
"Челси" может перехватить трансферную цель "Реала".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 июля
-
"Арсенал" может подписать Мартинеса из "Интера"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Погба о продлении контракта. Француз уже дал свой ответ
-
Агент Баринова высказался о будущем игрока
-
"Марсель" интересуется сыном Диего Симеоне, на которого претендует "Зенит"
-
"Лилль " хочет подписать голкипера "Бенфики"
-
1
Депай дал интервью после дебюта за "Барселону"
-
"Сельта" продлила контракт со своим воспитанником
-
"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче
-
Владимир Петкович возглавил "Бордо"
-
Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова
-
"Реал" попрощался с Вараном
-
Азмун может перейти в топ-клуб Бундеслиги
-
Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики"
-
У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото)
-
Официально: Рафаэль Варан - футболист "Манчестер Юнайтед"
-
"Кадис" подписал воспитанника "Реала"
-
2
Пьянич может вернутся в "Ювентус"
-
"Реал" может продать Эдегора, Йовича и еще одного игрока основного состава
-
2
Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18