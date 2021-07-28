Главные новости дня: 27 июля

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 июля.

Официально: Рафаэль Варан - футболист "Манчестер Юнайтед".

"Реал" попрощался с Вараном.

У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото).

Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики".

Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги.

Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов.

ПСЖ теряет Рамоса.

"Спартак" хочет купить защитника "Порту".

Аллегри назвал причину, почему он отказал "Реалу".

"Челси" может перехватить трансферную цель "Реала".

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