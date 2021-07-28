Главные новости дня: 27 июля

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Главные новости дня: 27 июляФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 27 июля.

Официально: Рафаэль Варан - футболист "Манчестер Юнайтед".

"Реал" попрощался с Вараном

У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото).

Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики".

Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги

Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов.

ПСЖ теряет Рамоса

"Спартак" хочет купить защитника "Порту"

Аллегри назвал причину, почему он отказал "Реалу".

"Челси" может перехватить трансферную цель "Реала".

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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