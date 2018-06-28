Главные новости дня: 27 июня

Завершился 14-й день Чемпионата Мира-2018 в России.

Первыми вступили в борьбу команды группы F. Сборная Германии неожиданно проиграла Южной Корее и вылетела из турнира!

Отчет о матче Южная Корея - Германия

Видеообзор матча Южная Корея - Германия

Во второй встрече Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе.

Отчет о матче Швеция - Мексика

Видеообзор матча Швеция - Мексика

Затем встречались команды из квартета Е. Бразилия победила Сербию и стала победителем группы. В этой встрече бразильцы потеряли одного из лидеров.

Отчет о матче Сербия - Бразилия.

Видеообзор матча Сербия - Бразилия

Второе место заняла Швейцария, сыгравшая вничью с Коста-Рикой.

Отчет о матче Швейцария - Коста-Рика

Видеообзор матча Швейцария - Коста-Рика

После этих матчей определились еще две пары 1/8 финала ЧМ-2018.

Из клубных дел стоит отметить переход Канселу в "Ювентус". Также туринский клуб продолжает борьбу за Головина, которым также интересуется "Челси".

Другой итальянский клуб "Милан" на два года отстранен от еврокубков.

Вот и все на сегодня.

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