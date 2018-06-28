Главные новости дня: 27 июня
Завершился 14-й день Чемпионата Мира-2018 в России.
Первыми вступили в борьбу команды группы F. Сборная Германии неожиданно проиграла Южной Корее и вылетела из турнира!
Отчет о матче Южная Корея - Германия
Видеообзор матча Южная Корея - Германия
Во второй встрече Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе.
Отчет о матче Швеция - Мексика
Видеообзор матча Швеция - Мексика
Затем встречались команды из квартета Е. Бразилия победила Сербию и стала победителем группы. В этой встрече бразильцы потеряли одного из лидеров.
Отчет о матче Сербия - Бразилия.
Видеообзор матча Сербия - Бразилия
Второе место заняла Швейцария, сыгравшая вничью с Коста-Рикой.
Отчет о матче Швейцария - Коста-Рика
Видеообзор матча Швейцария - Коста-Рика
После этих матчей определились еще две пары 1/8 финала ЧМ-2018.
Из клубных дел стоит отметить переход Канселу в "Ювентус". Также туринский клуб продолжает борьбу за Головина, которым также интересуется "Челси".
Другой итальянский клуб "Милан" на два года отстранен от еврокубков.
Вот и все на сегодня.
Продолжайте участвовать в нашем турнире прогнозов. | soccernews.ru
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