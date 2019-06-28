Главные новости дня: 27 июня

Теги краснодарцска москваалександр кокоринденис черышев

Главные новости дня: 27 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 июня.

"Краснодар" одержал победу над ЦСКА в рамках Кубка "Париматч Премьер".

Бизнесмен Алишер Усманов перевел тульскому "Арсеналу" 600 миллионов рублей.

"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России.

"Валенсия" выкупит права на Дениса Черышева.

"Барселона" объявила о переходе Нето.

"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Матео Ковачича.

Ольга Бузова будет тренироваться в составе "Барселоны".     

Александр Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам.

"Барселона" готова продать Усмана Дембеле ради покупки Неймара.

С результатами 2-го тура КАН-2019 вы можете ознакомиться по ссылке.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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