Главные новости дня: 27 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 июня.
"Краснодар" одержал победу над ЦСКА в рамках Кубка "Париматч Премьер".
Бизнесмен Алишер Усманов перевел тульскому "Арсеналу" 600 миллионов рублей.
"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России.
"Валенсия" выкупит права на Дениса Черышева.
"Барселона" объявила о переходе Нето.
"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Матео Ковачича.
Ольга Бузова будет тренироваться в составе "Барселоны".
Александр Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам.
"Барселона" готова продать Усмана Дембеле ради покупки Неймара.
С результатами 2-го тура КАН-2019 вы можете ознакомиться по ссылке.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 27 июня
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16