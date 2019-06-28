Главные новости дня: 27 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 27 июня.

"Краснодар" одержал победу над ЦСКА в рамках Кубка "Париматч Премьер".

Бизнесмен Алишер Усманов перевел тульскому "Арсеналу" 600 миллионов рублей.

"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России.

"Валенсия" выкупит права на Дениса Черышева.

"Барселона" объявила о переходе Нето.

"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Матео Ковачича.

Ольга Бузова будет тренироваться в составе "Барселоны".

Александр Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам.

"Барселона" готова продать Усмана Дембеле ради покупки Неймара.

С результатами 2-го тура КАН-2019 вы можете ознакомиться по ссылке.

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